Деньги есть — вопрос в расходах: экономист о финансах Риги и справедливости для регионов

Риге, безусловно, следует вносить свою долю в Фонд выравнивания самоуправлений, однако критерии, по которым происходит перераспределение средств между самоуправлениями, необходимо пересмотреть, заявила в интервью агентству LETA экономист и преподаватель Латвийского университета Лига Лейтане, комментируя прозвучавшие в предвыборных дебатах возражения рижских политиков против отчислений в фонд.

Она отметила, что самоуправления должны делиться между собой, и подобные фонды выравнивания действуют и в других европейских странах, таких как Франция и Швейцария, – различается лишь методология и критерии перераспределения средств.

"Если смотреть на ситуацию в Латвии только с позиции Риги, не думая о стране в целом, каждый защищает то, что ему ближе. Но мы не можем мыслить настолько узко, исключительно в рамках личных интересов и только в контексте Риги. Мы всё-таки должны думать о государстве как об едином целом. Поэтому финансовое выравнивание самоуправлений обязательно должно сохраняться. Другое дело – можно обсуждать принципы, по которым оно осуществляется, и предусмотрены ли стимулирующие механизмы", – сказала преподаватель ЛУ.

Она также подчеркнула, что в государственном бюджете нет средств, которые можно было бы направить на эти цели.

Лейтане напомнила, что исторически концентрация населения формировалась именно в Риге, хотя в идеале экономическая активность должна быть равномерно распределена по всей стране. В любом случае, Рига остаётся в выигрыше, хотя бы с точки зрения привлечения рабочей силы, и это происходит за счёт других самоуправлений. Поэтому справедливо это компенсировать. Кроме того, в Риге расположены все государственные учреждения, крупные больницы, национальные культурные учреждения, и многим жителям страны неизбежно приходится ехать в Ригу, например, при серьёзных проблемах со здоровьем.

В то же время она признала, что у Риги есть целый ряд функций, которых нет у других самоуправлений, поэтому можно говорить о том, что столице следовало бы оставить больше средств.

Экономист выразила мнение, что методологию перераспределения финансов между самоуправлениями нужно пересматривать, причём не только в контексте отчислений Риги в Фонд выравнивания. Это следует сделать и потому, что на данный момент гораздо большие риски ложатся на приграничные самоуправления.

"Таким образом, перераспределение было бы более объективным, учитывая целый ряд факторов, характерных для каждого конкретного самоуправления. Например, столичные функции Риги и вопросы безопасности в приграничных регионах, которым приходится брать на себя задачи, нехарактерные для самоуправлений Пририжья. Однако я категорически не поддерживаю идею о том, что Рига вообще ничего не должна платить. Другое дело — столице следует пересмотреть свои административные расходы. Рижане говорят, что денег нет. Нет, деньги есть — вопрос в том, насколько рационально они тратятся", — подчеркнула Лейтане.