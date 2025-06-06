KNAB получил около 600 сигналов о возможных нарушениях агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) до настоящего момента получило около 600 сигналов о возможных нарушениях правил предвыборной агитации перед предстоящими муниципальными выборами, сообщила в интервью Латвийскому радио руководитель Отдела расследования нарушений политических организаций KNAB Амилия Райтума, пишет LETA.

Основание для начала проверки было в 450 случаях, в 35 из них уже начаты административные процессы за выявленные нарушения. Однако это число, по словам Райтумы, наверняка вырастет по мере продолжения проверок.

Она признала, что наибольшее количество сигналов поступило за последние полтора месяца.

Многие из нарушений связаны с незаконным использованием административного ресурса в агитации — например, видеоматериалы агитационного характера снимались в помещениях самоуправлений, в подготовке агитационных материалов были задействованы сотрудники, получающие зарплату из бюджета самоуправления, или использовались технические ресурсы самоуправления.

Другим довольно часто наблюдаемым нарушением является отсутствие на печатных агитационных материалах указания о том, что это агитация, кто оплатил её размещение и каков её тираж, отметила Райтума.

Представитель KNAB также подчеркнула, что в этот предвыборный период люди особенно активно сообщают о возможных нарушениях — вероятно, из-за большой роли интернета в проведении политических кампаний. Информация распространяется очень быстро, и у граждан есть возможность оперативно отреагировать и сообщить о нарушениях контролирующим органам.

Как уже сообщалось, в пятницу и в день голосования — в субботу — распространение агитационных материалов в публичном пространстве запрещено, напоминает KNAB.

Это означает, что в эти дни агитационные материалы не должны появляться ни в печатных изданиях, ни в городской среде, ни в электронных СМИ. В социальных сетях и в интернете запрещена платная агитация.

Ни политические организации и кандидаты, ни третьи лица не имеют права в эти дни распространять агитационные материалы в городской среде и других публичных местах, а также использовать для агитации аккаунты госучреждений и самоуправлений в соцсетях. Также запрещено раздавать избирателям подарки, в том числе сладости или предметы с партийной символикой.

Исключение составляет бесплатная агитация в соцсетях и интернете. Закон не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом и выражать свои политические взгляды в сети даже в день выборов и накануне, однако запрещено оплачивать продвижение таких публикаций. Кроме того, запрещена платная реклама видео и другого контента, созданного с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Агитационные материалы могут быть разного типа — от рекламы до интервью и публикаций в соцсетях. Если жители в течение этих двух дней, когда действуют наиболее строгие ограничения на агитацию, заметят незаконные материалы в городской среде, прессе или интернете, они должны сообщить об этом в KNAB.

Это можно сделать несколькими способами, в том числе анонимно — через онлайн-платформу или мобильное приложение Ziņo KNAB!, по телефону доверия 8000 20 70 или написав на адрес электронной почты: pasts@knab.gov.lv.

Период предвыборной агитации перед муниципальными выборами начался 8 февраля и продлится до 7 июня — дня голосования.

До конца агитационного периода KNAB активно следит за размещением политической рекламы в прессе, публичных местах и в интернете.

Контроль за агитацией также осуществляют и другие учреждения, в том числе Национальный совет электронных СМИ (NEPLP), который отслеживает агитацию в электронных СМИ, и Центр государственного языка, следящий за соблюдением языковых норм.

В случае возможных нарушений Закона о предвыборной агитации KNAB может начать административное производство и наложить денежные штрафы на физических и юридических лиц.