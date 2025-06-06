Кто-то пытается изобрести новый велосипед - глава Рижского избиркома

Сейчас создаётся впечатление, что кто-то пытается изобрести новый велосипед, — заявил в интервью передаче "900 секунд" на TV3 председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис, комментируя существующие проблемы в избирательном процессе, сообщает LETA.

Он признал, что трудности в основном ощущают сотрудники избирательных участков, а не сами избиратели.

Тем не менее, по его мнению, в предыдущих выборах проблем было меньше и они были иного характера.

Звиедрис признался, что опасается, что может произойти в субботу, когда ожидается самый большой наплыв избирателей. Хотя существует план B, он создаёт неудобства не только для работников, но и для самих голосующих.

В то же время он похвалил Государственное агентство цифрового развития (VDAA), отметив, что можно наблюдать улучшения. Однако полной уверенности в том, что в субботу не возникнет новых сбоев, у него нет.

Как уже сообщалось, практически ежедневно фиксируются сбои в ходе проведения муниципальных выборов, и всё больше участников процесса и наблюдателей критикуют работу организаторов и технических исполнителей выборов — Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и VDAA.

Уже в понедельник, в первый день досрочного голосования, комиссии столкнулись с невозможностью ввести данные об активности избирателей, так как не работала Информационная система выборов. Аналогичная ситуация повторилась и в среду вечером.

Кроме этих проблем, в среду вечером, в момент, когда должно было начаться голосование, вышел из строя Электронный онлайн-реестр избирателей. Сначала представитель ЦИК Андрей Вайварс сообщил, что выявлена внешняя угроза для избирательной системы, но позже уточнил, что фактической угрозы для проведения выборов не было. По его словам, система защиты активировалась из-за "небывало высокого спроса на услугу регистрации избирателей в онлайн-режиме".

Сотрудники избирательных комиссий сообщили агентству LETA, что такое объяснение выглядит странно, поскольку доступ к реестру имеют лишь заранее определённые пользователи, следовательно, не должно было возникнуть "небывалого спроса".

Опрос LETA показал, что руководители участковых комиссий не скрывают недовольства происходящим. Их беспокоят как сбои в работе систем и реестров, так и недостаточная подготовка организаторов — системы якобы не были достаточно протестированы, и их недостатки не устранены. Некоторые руководители прямо заявили, что происходящее — "бардак", которого не наблюдалось за последние 20 лет. Особенно велика обеспокоенность по поводу субботы — основного дня голосования, когда ожидается большая активность избирателей.

Озабоченность выразили и некоторые политики, однако ведущие должностные лица с критикой не спешат.

Тем временем ЦИК объясняет возникшие проблемы якобы недостаточной подготовкой сотрудников комиссий к избирательному процессу. Однако, как отметила председатель избирательной комиссии Елгавского края Инита Фрейберга, такое объяснение воспринимается как "удар в сердце".

Председатель ЦИК Кристине Саулите на этой неделе заявила, что ЦИК работает в тесном сотрудничестве с VDAA, чтобы избежать дальнейших сбоев в работе избирательной системы.

Руководитель латвийского Центра реагирования на инциденты ИТ-безопасности Cert.lv Байба Кашкина в пятницу указала, что система, вызвавшая сбои, была разработана специально для этих выборов и ранее не использовалась. И хотя Cert.lv тщательно тестировала её с точки зрения безопасности, как и проводились другие проверки, всё же есть вещи, которые, вероятно, остались непроверенными, признала Кашкина.

Комментируя недоразумение в среду, когда ЦИК сначала объявила об угрозе, а потом опровергла эту информацию, Кашкина пояснила, что часто трудно отличить кибератаку от обычного наплыва легитимных запросов. "Именно это, скорее всего, и стало причиной недоразумения", — сказала она.