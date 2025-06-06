Сегодня - последний день досрочного голосования и «день тишины»

Сегодня в Латвии проходит последний день досрочного голосования на муниципальных выборах, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Проголосовать сегодня можно с 12:00 до 15:00 в 948 избирательных участках по всей Латвии. Как и в день выборов, во время досрочного голосования можно голосовать в любом участке своей самоуправления.

За четыре дня досрочного голосования в муниципальных выборах приняли участие 10,2% избирателей, сообщили в ЦИК.

Всего проголосовали 140 428 человек, что составляет 10,2% от общего числа имеющих право голоса.

Наибольшая активность зафиксирована в Риге, где проголосовали 12,18% избирателей, далее следуют Видземе (10,49%), Латгале (8,93%) и Земгале (8,56%). Наименьшая активность наблюдается в Курземе — 8,17% избирателей.

Процесс досрочного голосования сопровождался техническими сбоями, повлиявшими на работу необходимых систем и реестров.

Сегодня — последний день досрочного голосования, а в субботу, 7 июня, состоится основной день выборов. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

До субботы 12:00 право голоса имеют также жители, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на избирательный участок. Они могут подать заявку на голосование по месту своего нахождения в рамках своей самоуправления. На этих выборах впервые будет доступна также возможность выездного голосования.

Начался предвыборный агитационный "период тишины"

В пятницу и в день выборов в субботу распространение предвыборных агитационных материалов в публичном пространстве запрещено, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Это означает, что в эти дни агитационные материалы не должны размещаться в прессе, городской среде и электронных СМИ. В социальных сетях и в интернете запрещено размещение платной агитации.

Как агитаторы — политические организации и кандидаты в депутаты, так и не связанные с ними лица не имеют права распространять агитационные материалы в городской среде и других публичных местах, а также использовать для агитации аккаунты в социальных сетях, принадлежащие государственным и самоуправленческим учреждениям. Также запрещена раздача избирателям различных подарков, включая сладости и предметы с партийной символикой.

Исключение составляет бесплатная агитация в социальных сетях и интернете. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в соцсетях и интернете даже в день выборов и накануне. Однако запрещена оплата за продвижение таких публикаций. Также запрещено за плату распространять в интернете видео и другие материалы, визуальный контент которых был создан с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Предвыборные агитационные материалы могут быть самыми разными — реклама, интервью, публикации в социальных сетях. Если в течение этих двух дней, когда действует наиболее строгий запрет на агитацию, жители заметят в городской среде, прессе или интернете запрещённую агитацию, об этом следует сообщить в БПБК.

Сделать это можно несколькими способами, в том числе анонимно — через онлайн-платформу или мобильное приложение "Ziņo KNAB!", а также по телефону доверия 8000 20 70 или по электронной почте pasts@knab.gov.lv.

Период предвыборной агитации перед муниципальными выборами начался 8 февраля и продлится до дня голосования — 7 июня.

До завершения агитационного периода БПБК активно следит за размещением политической рекламы в прессе, публичных местах и интернете.

Контроль за агитацией также осуществляют и другие учреждения — в том числе Национальный совет электронных СМИ, следящий за агитацией в электронных медиа, и Центр государственного языка, проверяющий соблюдение языковых норм.

В случае возможного нарушения Закона о предвыборной агитации БПБК может начать административное производство и наложить денежные штрафы на физических и юридических лиц.