Сотрудники Минобороны ЛР бесцеремонно паркуются в неположенном месте

Учреждение, ответственное за сферу обороны, располагается в центре столицы — на перекрёстке улиц Валдемара и Элизабетес. Некоторые сотрудники министерства используют выданные учреждением пропуска, чтобы бесцеремонно нарушать правила дорожного движения, сообщает передача Bez Tabu ( ТВ3 ).

Зритель передачи Bez Tabu в течение нескольких дней фиксировал, как водители с пропусками министерства нагло оставляют свои автомобили в местах, где это запрещено.

На обочине ясно видна сплошная линия, указывающая на запрет остановки и стоянки. Как убедилась съёмочная группа Bez Tabu, отдельные водители с разрешениями от министерства игнорируют эти правила.

Участок улицы инспектировался в разные дни. Даже после того как Министерство обороны было проинформировано о предстоящем сюжете, через два дня его сотрудники по-прежнему нарушали правила.

На месте установлены камеры видеонаблюдения Министерства обороны. Как только вблизи здания начинается съёмка, тут же появляется представитель Военной полиции — это говорит о том, что данный участок тщательно контролируется. Несмотря на это, сотрудники с министерскими пропусками продолжают нарушать правила в самом центре Риги.

"Сотрудники Министерства обороны оставляют машины на улице Элизабетес, что мешает обзору перекрёстка с улицей Сколас. Утром там много велосипедистов, некоторые проезжают на красный, и если машина загораживает обзор — их трудно вовремя заметить", - говорит очевидец.

Правила для всех едины, но тут их нарушают ежедневно. Попробуйте сами там припарковаться — охранник появится через 15 секунд. Значит, они прекрасно осведомлены и сознательно нарушают. Очень некрасиво.

По доступным в интернете фотографиям видно, что такое дорожное оформление действует там минимум с 2018 года. Однако и без этого согласно правилам запрещено парковаться вблизи пешеходного перехода уже с 2011 года.

В Департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы поясняют, что на этом участке уложена сплошная линия, а мощение тротуара отличается от того, где стоянка разрешена. Для особенно невнимательных водителей дорожный знак установлен не будет.

"На улице Элизабетес на этом участке нанесена сплошная линия (дорожная разметка № 920), чтобы указать зону, где парковка запрещена. Если кто-то оставляет там транспорт, он явно нарушает правила дорожного движения", - указала представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

В день, когда Bez Tabu прибыла на согласованное интервью, машины с нарушением исчезли, а на их месте стояли конусы с маркировкой учреждения. Представитель министерства отметил, что теперь за соблюдением ПДД на этом участке будут следить ещё внимательнее.

"Хочу отметить, что нарушают не только сотрудники министерства. Здесь оставляют машины и другие водители — мы с этим боремся. Да, мы выдаём пропуска, предупреждаем, где разрешено ставить, а где — нет. Сотрудники разные, иногда специфика работы требует, чтобы машины стояли поблизости. Мы не возражаем против наложения штрафов. Если нарушение повторяется — разбираемся, каковы были обстоятельства. Мы это не оправдываем — в случае нарушений сотрудники платят штрафы из собственного кармана", - заверил руководитель отдела физической безопасности Министерства обороны Агрис Барановскис.

По словам Барановскиса, ещё до интереса со стороны Bez Tabu министерство подало в самоуправление заявку с просьбой разрешить парковку в месте, где она де-факто происходит, но Рижская дума отказала.

"Такая практика по устройству новых парковок, особенно в центре города, больше не применяется, так как тротуар является специально созданной инфраструктурой для уязвимых участников движения, а не для автомобилей", — ответило самоуправление.

На данный момент во внутреннем дворе министерства идут ремонтные работы, в связи с чем количество доступных парковочных мест временно сокращено.