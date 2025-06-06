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Сотрудники Минобороны ЛР бесцеремонно паркуются в неположенном месте 10 1551

Политика
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Сотрудники Минобороны ЛР бесцеремонно паркуются в неположенном месте
ФОТО: скриншот видео TV3

Учреждение, ответственное за сферу обороны, располагается в центре столицы — на перекрёстке улиц Валдемара и Элизабетес. Некоторые сотрудники министерства используют выданные учреждением пропуска, чтобы бесцеремонно нарушать правила дорожного движения, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Зритель передачи Bez Tabu в течение нескольких дней фиксировал, как водители с пропусками министерства нагло оставляют свои автомобили в местах, где это запрещено.

На обочине ясно видна сплошная линия, указывающая на запрет остановки и стоянки. Как убедилась съёмочная группа Bez Tabu, отдельные водители с разрешениями от министерства игнорируют эти правила.

Участок улицы инспектировался в разные дни. Даже после того как Министерство обороны было проинформировано о предстоящем сюжете, через два дня его сотрудники по-прежнему нарушали правила.

На месте установлены камеры видеонаблюдения Министерства обороны. Как только вблизи здания начинается съёмка, тут же появляется представитель Военной полиции — это говорит о том, что данный участок тщательно контролируется. Несмотря на это, сотрудники с министерскими пропусками продолжают нарушать правила в самом центре Риги.

"Сотрудники Министерства обороны оставляют машины на улице Элизабетес, что мешает обзору перекрёстка с улицей Сколас. Утром там много велосипедистов, некоторые проезжают на красный, и если машина загораживает обзор — их трудно вовремя заметить", - говорит очевидец.

Правила для всех едины, но тут их нарушают ежедневно. Попробуйте сами там припарковаться — охранник появится через 15 секунд. Значит, они прекрасно осведомлены и сознательно нарушают. Очень некрасиво.

По доступным в интернете фотографиям видно, что такое дорожное оформление действует там минимум с 2018 года. Однако и без этого согласно правилам запрещено парковаться вблизи пешеходного перехода уже с 2011 года.

В Департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы поясняют, что на этом участке уложена сплошная линия, а мощение тротуара отличается от того, где стоянка разрешена. Для особенно невнимательных водителей дорожный знак установлен не будет.

"На улице Элизабетес на этом участке нанесена сплошная линия (дорожная разметка № 920), чтобы указать зону, где парковка запрещена. Если кто-то оставляет там транспорт, он явно нарушает правила дорожного движения", - указала представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

В день, когда Bez Tabu прибыла на согласованное интервью, машины с нарушением исчезли, а на их месте стояли конусы с маркировкой учреждения. Представитель министерства отметил, что теперь за соблюдением ПДД на этом участке будут следить ещё внимательнее.

"Хочу отметить, что нарушают не только сотрудники министерства. Здесь оставляют машины и другие водители — мы с этим боремся. Да, мы выдаём пропуска, предупреждаем, где разрешено ставить, а где — нет. Сотрудники разные, иногда специфика работы требует, чтобы машины стояли поблизости. Мы не возражаем против наложения штрафов. Если нарушение повторяется — разбираемся, каковы были обстоятельства. Мы это не оправдываем — в случае нарушений сотрудники платят штрафы из собственного кармана", - заверил руководитель отдела физической безопасности Министерства обороны Агрис Барановскис.

По словам Барановскиса, ещё до интереса со стороны Bez Tabu министерство подало в самоуправление заявку с просьбой разрешить парковку в месте, где она де-факто происходит, но Рижская дума отказала.

"Такая практика по устройству новых парковок, особенно в центре города, больше не применяется, так как тротуар является специально созданной инфраструктурой для уязвимых участников движения, а не для автомобилей", — ответило самоуправление.

На данный момент во внутреннем дворе министерства идут ремонтные работы, в связи с чем количество доступных парковочных мест временно сокращено.

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#министерство обороны #пдд
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Оставить комментарий

(10)
  • bt
    bory tchist
    6-го июня

    персонально "проходящему мимо": я "сбежал"из советской помойки ещё до "перестройки", в свои 24 года (выехал – абсолютно законно, заполняя все необходимые для иммиграционные документы! то есть: советская oвировская скотина одобрила и разрешила выезд! ... через 3 недели буду отмечать свои – 77. p.s._ a ты, дурачок, уже постелил себе железобетонную "соломку"(чтобы – однажды закопаться и беспокойно лежать) в сырой ненавистной балтийской земле)

    1
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tchist
    7-го июня

    Сочувствую тебе - 77 лет всё бежишь и бежишь "из помойки" - но, судя по истерике и истошным воплям, всё никак из неё не выберешься. Бег длиною в жизнь плохо сказывается на мозгах - ты этому наглядное доказательство.

    11
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го июня

    "А вдруг война - а я уставший?". И не смогу сдристнуть сразу в Канаду? Простите "воЕнам" эти маленькие слабости - они готовятся к бегу, им не до мелочей...

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    "bory tchist" так ты ещё и глупый. Совсем печально. Пойдешь как "пушечное мясо".

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    Очередная тупая провокашка. Не удивлюсь, если это какое-то офисное ЧМО, использующее слабительное, чтобы нормально в туалет сходить.

    1
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    "bory tchist" а мне не жалко пули. Представится случай, рука не дрогнет.

    7
    1
  • bt
    bory tchist
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    ... т.е. _ для себя-лично пуля уже заготовлена? дальновидный молодéц !

    0
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    "bory tchist", ты чкмоданчик-то собрал? С чем в канаду бежать будешь, плесень офисная?

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    А что тут удивительного что военные и министерство обороны плюют на законы Латвии. Им латвийский Сайм разрешил находится на территории Латвии с заряженным оружием, причем никого об этом не предупреждая. Т.е. по умолчанию они вооружены и готовы убивать.

    37
    1
  • bt
    bory tchist
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    Зиновьев, на вас, оккупантов, ещё пули тратить (?), лéгче – всех недовольных и вечных нытиков "освободителей" – депортировать – к их родимой чёртовой матери

    2
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