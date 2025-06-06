В Риге популярно объяснили, почему Трамп не вводит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не собирается вводить масштабные санкции против России, потому что не считает её проблемой в войне против Украины, заявил агентству LETA член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO) Сандис Шрадерс.

Как уже сообщалось, в четверг Трамп встретился в Овальном кабинете Белого дома с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Во время встречи президент США заявил, что, возможно, лучше позволить Украине и России ещё немного повоевать, прежде чем вмешиваться и добиваться мира.

Сандис Шрадерс уверен, что успешная дипломатия Путина и взаимная симпатия с Трампом, по словам Шрадерса, дали свои плоды.

Латвийские член правления считает, что Путин преподносит себя и Россию как партнёров в переговорах с Ираном — чтобы Тегеран отказался от производства обогащённого урана и ядерного оружия и вернулся к соглашению с США, которое сам Трамп нарушил в свой первый президентский срок.

По словам Шрадерса, в разговорах с Трампом Путин успешно представил Украину как проблему в начатой Россией войне.

«Если смотреть шире, Путин, Кремль и Россия не отказались от желания доминировать на постсоветском пространстве. Украина — лишь отправная точка, но как будет развиваться ситуация дальше — неизвестно», — признался Шрадерс.

Шрадерс допустил, что Конгресс США может добиваться введения вторичных санкций — против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией. Это может затронуть Китай, Индию и другие государства.

На вопрос, реалистично ли введение подобных санкций, Шрадерс стал рассказывать, что США придётся сделать геополитический и стратегический выбор. Если они решат сблизиться с Россией, то потеряют Европу, особенно страны Центрально-Восточной Европы.

Латвийские член правления предупредил, что выбор России вместо Европы и Украины лишит США безопасности своих инвестиций в Европе. Трансатлантическая экономика обеспечивает около 16 миллионов рабочих мест в США и столько же в Европе. При этом США и Европа — крупнейшие инвесторы друг для друга. США придётся учитывать безопасность своих инвестиций.

По мнению Шрадерса, Белый дом скоро окажется перед необходимостью такого выбора.