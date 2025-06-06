Вероятно, не всё в избирательной системе было полностью протестировано - Cert.lv

Вероятно, в новой избирательной системе есть вещи, которые до конца не были протестированы, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV глава латвийского центра реагирования на инциденты кибербезопасности Cert.lv Байба Кашкина, сообщает LETA.

Она напомнила, что система новая, разработанная специально для этих выборов, а значит — ранее в избирательном процессе она не применялась. И хотя Cert.lv тщательно тестировала её с точки зрения безопасности, а также проводились другие проверки, всё же, вероятно, есть элементы, которые не были полностью проверены, признала Кашкина.

Комментируя недоразумение в среду, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила о внешней угрозе избирательной системе, но позднее отозвала это сообщение, Кашкина объяснила: часто трудно отличить, являются ли полученные запросы атакой или просто большим числом обращений с легитимных адресов. "Именно это и стало основной причиной возникшего недоразумения", — сказала она.

"Понятно, что мы очень стараемся обеспечить безопасность. Ранее уже бывали случаи, когда 'гайки', так сказать, затягивались слишком сильно. Поэтому система защиты может сработать и при большом количестве легитимных запросов. Это тоже стало одной из причин сбоев в предыдущие дни", — добавила руководитель Cert.lv.

Отвечая на вопрос о готовности к предстоящему дню выборов, она сказала, что все задействованные учреждения работают над улучшением ситуации, чтобы сбои были как можно меньшими или не возникали вовсе. "Очень надеюсь, что это удастся, и выборы пройдут успешно", — заявила Кашкина.

Как уже сообщало агентство LETA, в среду вечером временно не работал Электронный онлайн-реестр избирателей (ELTVR), что приостановило работу участков муниципальных выборов. Представитель ЦИК Андрей Вайварс сначала сообщил о внешней угрозе для системы, но позже уточнил, что фактической угрозы не было.

Ответственные учреждения пояснили, что из-за беспрецедентно высокого спроса на электронный онлайн-сервис регистрации избирателей сработала система защиты, которая заблокировала доступ к реестру.

Также известно, что в среду, как и в понедельник, временами не работала Информационная система выборов, через которую в том числе вводятся данные об активности избирателей.

Представитель Cert.lv Мадара Крутова в четверг подтвердила агентству LETA, что кибератак, связанных с выборами, в латвийском киберпространстве пока зафиксировано не было.

Cert.lv — это структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, действующее под эгидой Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной кибербезопасности. Основные задачи учреждения — обеспечивать мониторинг событий в электронной информационной среде, оказывать поддержку в предотвращении инцидентов ИТ-безопасности в IP-пространстве Латвии и в доменной зоне ".lv".