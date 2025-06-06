Ждать нельзя: Ринкевич требует немедленных вложений в оборону

Не стоит ждать саммита НАТО, чтобы обеспечить вложения в обороноспособность Латвии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в Рижском замке встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи министр обороны сообщил о состоявшемся в четверг в Брюсселе совещании министров обороны НАТО.

Президент и министр обороны обсудили утвержденные на совещании цели потенциала НАТО по реализации планов обороны альянса, а также необходимое финансирование обороны и действия по выполнению этих целей.

Ринкевич отметил, что на саммите НАТО в Гааге готовность союзников дать четкий сигнал о необходимости существенных вложений в укрепление потенциала сдерживания и обороны и мобилизацию оборонной промышленности будет иметь решающее значение.

"Единый и сильный трансатлантический альянс - лучший сигнал для сдерживания российской агрессии", - отметил президент, подчеркнув приоритеты Латвии на саммите НАТО.

Он также указал, что ответственность Латвии заключается в достижении поставленных перед ней целей по укреплению потенциала НАТО. Кроме того, в интересах Латвии, чтобы это же делали и все союзники.

Президент подчеркнул, что Латвия должна целенаправленно заполнять свои пробелы в приоритетных сферах: вооружении сухопутных сил, обеспечении потенциала противовоздушной обороны, развитии инфраструктуры и пополнении кадровых ресурсов Национальных вооруженных сил.

Ринкевич подчеркнул, что необходимо продолжать аргументированно разъяснять латвийскому обществу уже принятые решения и необходимые дальнейшие шаги по обеспечению межотраслевой поддержки для увеличения финансирования в оборонном бюджете.

Ранее сообщалось, что в НАТО достигнута договоренность о крупнейшей со времен холодной войны программе вооружений, сообщили в четверг агентству DPA источники, близкие к сторонам переговоров. Программа предполагает значительное увеличение потенциала обороноспособности и сдерживания в последующие годы, поскольку Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу для военного альянса.

В установленные НАТО для Латвии приоритетные направления развития входит создание боеспособной дивизии, противовоздушная оборона, развитие механизированной пехотной бригады сухопутных войск, а также развитие потенциала для приема сил союзников, выяснили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.