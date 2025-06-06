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Ждать нельзя: Ринкевич требует немедленных вложений в оборону 8 1032

Политика
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Ждать нельзя: Ринкевич требует немедленных вложений в оборону
ФОТО: LETA

Не стоит ждать саммита НАТО, чтобы обеспечить вложения в обороноспособность Латвии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в Рижском замке встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи министр обороны сообщил о состоявшемся в четверг в Брюсселе совещании министров обороны НАТО.

Президент и министр обороны обсудили утвержденные на совещании цели потенциала НАТО по реализации планов обороны альянса, а также необходимое финансирование обороны и действия по выполнению этих целей.

Ринкевич отметил, что на саммите НАТО в Гааге готовность союзников дать четкий сигнал о необходимости существенных вложений в укрепление потенциала сдерживания и обороны и мобилизацию оборонной промышленности будет иметь решающее значение.

"Единый и сильный трансатлантический альянс - лучший сигнал для сдерживания российской агрессии", - отметил президент, подчеркнув приоритеты Латвии на саммите НАТО.

Он также указал, что ответственность Латвии заключается в достижении поставленных перед ней целей по укреплению потенциала НАТО. Кроме того, в интересах Латвии, чтобы это же делали и все союзники.

Президент подчеркнул, что Латвия должна целенаправленно заполнять свои пробелы в приоритетных сферах: вооружении сухопутных сил, обеспечении потенциала противовоздушной обороны, развитии инфраструктуры и пополнении кадровых ресурсов Национальных вооруженных сил.

Ринкевич подчеркнул, что необходимо продолжать аргументированно разъяснять латвийскому обществу уже принятые решения и необходимые дальнейшие шаги по обеспечению межотраслевой поддержки для увеличения финансирования в оборонном бюджете.

Ранее сообщалось, что в НАТО достигнута договоренность о крупнейшей со времен холодной войны программе вооружений, сообщили в четверг агентству DPA источники, близкие к сторонам переговоров. Программа предполагает значительное увеличение потенциала обороноспособности и сдерживания в последующие годы, поскольку Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу для военного альянса.

В установленные НАТО для Латвии приоритетные направления развития входит создание боеспособной дивизии, противовоздушная оборона, развитие механизированной пехотной бригады сухопутных войск, а также развитие потенциала для приема сил союзников, выяснили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

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#нато #президент латвии
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(8)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    М-да... Бедная Латвия.

    56
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го июня

    Скелет свой сдай и вложи!

    58
    2
  • A
    Aleks
    6-го июня

    Кому то срочно нужны деньги и это было озвучено поставленному резиденту нашей страны,а он лицо подневольное:Колонизатор приказал-менеджер озвучил.

    60
    4
  • З
    Злой
    6-го июня

    Русские граждане, сходите на выборы, если не для себя, так о детях своих подумайте, шашлык и дачи никуда не денутся, а вот совесть прос.ать навсегда можно.

    67
    4
  • З
    Злой
    6-го июня

    Если это не касается моей зарплаты, играйте во что хотите.

    38
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Злой
    6-го июня

    ...и Ринкевич так думает.

    21
    1
  • lg
    lo gos
    6-го июня

    Пидор, он в Африке пидор. Кого защищать-то будет? Своё очко.

    62
    4
  • З
    Злой
    lo gos
    6-го июня

    Очко сберечь не каждому удаётся, многие и подставляют своё очко

    11
    2
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