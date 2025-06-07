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Чем займется новая Рижская дума? Семь неотложных задач 3 4513

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Чем займется новая Рижская дума? Семь неотложных задач

Уже через месяц должен быть избран новый мэр.

Итак, еще осталось немного времени, чтобы успеть поучаствовать в муниципальных выборах - участки работают до 20.00. После этого начнется подсчет голосов. После полуночи уже можно ожидать первых результатов, а к утру воскресенья будет известен и поименный состав новой Рижской думы. Итак, какие же приоритетные задачи должен будет решить новый состав столичного муниципалитета?

Первая задача - на первом заседании новой Рижской думы 7-го июля предстоит избрать председателя думы (мэра) и хотя бы одного его зама (вице-мэра). В течении следующих недель депутатам предстоит и решить другие кадровые вопросы - распределиться по комитетам, избрать их председателей и заместителей. Напомним, что, по закону, мэр избирается большинством от депутатского состава - то есть за потенциального мэра должен проголосовать не менее 31 депутат из 60.

Вторая - разобраться с муниципальными предприятиями и решить, как улучших их работу. Прежде всего внимание думцев будет привлечено к "Ригас наму парвалдниекс" и "Ригас нами".

Третья - решение проблем парковки во дворах и ремонты внутриквартальных дорог.

Четвертая - более эффективное использование еврофондов.

Пятая - наведение порядка в организации дорожного движения в Риге (проблема столбиков, цветочных клумб на проезжей части и необоснованного ограничения скорости).

Шестая - необходимо будет решать вопрос с графиком ремонта мостов

Седьмая - думе совместно с государством предстоит решить, что делать с брошенными постройками в рамках проекта Rail Baltica.

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#выборы
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(3)
  • Лк
    Летучий корабль
    8-го июня

    Предложу восьмую "неотложную задачу" (она же первая): чтобы рижанам не было стыдно жить в Риге, которая сейчас похожа на помойку даже в центре города и чтобы Дума думала в первую очередь о простых жителях, их комфорте и благосостоянии.

    Но это так...Мечты.

    1
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  • З
    Злой
    7-го июня

    Не скрою, вся моя семья проголосовала за Росликова, молодец, сильный парень, уважение ему, казню себя что в свою не был таким же активным, жаль, что на выборах в сейм ошибочно проголосовали за русский союз

    15
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    7-го июня

    Росликов - кандидат в мэры и Росликов - свидетель обвинения по делу Татьяны Андриец - это разные люди?

    13
    7
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