Чем займется новая Рижская дума? Семь неотложных задач

Итак, еще осталось немного времени, чтобы успеть поучаствовать в муниципальных выборах - участки работают до 20.00. После этого начнется подсчет голосов. После полуночи уже можно ожидать первых результатов, а к утру воскресенья будет известен и поименный состав новой Рижской думы. Итак, какие же приоритетные задачи должен будет решить новый состав столичного муниципалитета?

Первая задача - на первом заседании новой Рижской думы 7-го июля предстоит избрать председателя думы (мэра) и хотя бы одного его зама (вице-мэра). В течении следующих недель депутатам предстоит и решить другие кадровые вопросы - распределиться по комитетам, избрать их председателей и заместителей. Напомним, что, по закону, мэр избирается большинством от депутатского состава - то есть за потенциального мэра должен проголосовать не менее 31 депутат из 60.

Вторая - разобраться с муниципальными предприятиями и решить, как улучших их работу. Прежде всего внимание думцев будет привлечено к "Ригас наму парвалдниекс" и "Ригас нами".

Третья - решение проблем парковки во дворах и ремонты внутриквартальных дорог.

Четвертая - более эффективное использование еврофондов.

Пятая - наведение порядка в организации дорожного движения в Риге (проблема столбиков, цветочных клумб на проезжей части и необоснованного ограничения скорости).

Шестая - необходимо будет решать вопрос с графиком ремонта мостов

Седьмая - думе совместно с государством предстоит решить, что делать с брошенными постройками в рамках проекта Rail Baltica.