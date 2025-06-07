Есть голос? Отдай! Почему нужно обязательно участвовать в этих выборах

Сегодня основной день выборов в самоуправления Латвии — участки будут работать с 8.00 до 20.00. Выборы пройдут во всех 42 самоуправлениях. Почему важно участвовать в этих выборах? Назовем пять основных причин.

Пять причин для голосования

Первая — это ваша возможность и ваше право избрать самую близкую к народу власть — избрать тех, кто будет управлять вашим городом или краем в следующие четыре года. Выборы — самая реальная возможность напрямую повлиять на власть, чуть ли не единственная. Было бы неправильно этот шанс упустить.

Вторая причина — если вы игнорируете выборы, то… все равно косвенно в них участвуете, просто за вас этот выбор — какой быть власти в вашем самоуправлении, сделают другие. Те, кто придет на выборы.

Третья причина — в нашей стране по–прежнему очень большой удельный вес неграждан, и если в вашей семье тоже есть неграждане, то это дополнительная мотивация участвовать в выборах. Ведь вы таким образом голосуете не только за себя, но и за них, то есть за свою семью.

Четвертая причина — если вы живете в Риге, то особенно важно проголосовать, поскольку предыдущие выборы — внеочередные после роспуска думы, были почти пять лет назад (в конце августа 2020–го), и очень важно после столь длительного перерыва своим голосом повлиять на состав нового созыва Рижской думы. Пятая причина — конкуренция по крайней мере во всех ключевых самоуправлениях, на сей раз очень жесткая, и это тот случай, когда и один голос многое решает.

И новый формат бюллетней

Что нужно знать в контексте нынешних выборов?

Первое — это выборы муниципальные, и, стало быть, голосовать можно только в том самоуправлении, в котором вы декларировали свое место жительства и внесены в Регистр избирателей соответствующего самоуправления.

Второе — в рамках СВОЕГО самоуправления можно голосовать на любом участке. Если вы проживаете, к примеру, в Риге, то можете голосовать и в Плявниеках, и в Болдерае, и в центре, или на участке в Вецмилгрависе…

Третье — чтобы вы имели возможность исполнить свой гражданский долг, вам необходимо будет предъявить паспорт или ID–карту с действующим сроком годности. После того как вы предъявите избирательной комиссии удостоверение личности и член избиркома сделает соответствующую отметку о том, что вы пришли голосовать, вам выдадут стопку бюллетней — списки партий и объединений будут в этой стопке расположены согласно полученному партией (объединением) в результате жребия номеру.

Четвертое — на этих выборах впервые используется НОВЫЙ ФОРМАТ бюллетеней. Если до сих пор действовала система плюсов и вычеркиваний, то теперь формат будет иным. А именно: напротив фамилии каждого кандидата в депутаты будут две полоски: зеленая — это за данного кандидата, а красная — против. Это означает, что если вы хотите поддержать того или иного кандидата (кандидатов), то тогда в зеленой полоске закрашиваете белый кружочек или ставите точку, или крестик, или галочку в зеленой полоске. Если же вам не нравится какой–то кандидат, то вы тогда напротив его фамилии ставите точку, галочку, крестик, жирную точку или закрашиваете белый кружочек внутри красной полоски.

Для дальтоников над зеленой полоской будет надпись PAR, а над красной — PRET.

Нельзя в бюллетене обводить кружочками полоски, вычеркивать имена и фамилии кандидатов.

Бюллетень будет признан действительным и если вы поставите точки в зеленой полоске напротив фамилии каждого кандидата или, наоборот, поставите точки в красном квадрате напротив фамилии каждого кандидата. Это будет означать, что вы конкретную партию поддерживаете, но все ее кандидаты вам не нравятся.

Пятое — выбрав бюллетень (список) той партии, за которую вы хотите голосовать и сделав в ней отметки (или не сделав никаких отметок), вы кладете этот список в специальный конверт с печатью соответствующей избирательной комиссии и опускаете в опечатанную избирательную урну.

Центризбирком, предлагая новый формат бюллетней, уверял, что этот вариант более прост и фокус–группа, отобранная для проверки простоты заполнения этих бюллетней, легко справилась с заданием. То есть заполнила бюллетень без ошибок. Что ж, уже в ночь с 7 на 8 июня мы узнаем, каков был процент испорченных бюллетней.

Считать все отметки будет специальный сканер, и, значит, подсчет голосов будет происходить весьма оперативно — к утру 8 июня мы узнаем не только о том, какие партии будут представлены в думах нового созыва, но и какие именно кандидаты получат вожделенный депутатский мандат. Напомним, что для того, чтобы партия (объединение) была представлена в самоуправлении нового созыва, она должна получить не менее 5% голосов избирателей.

Загадка явки

Главная интрига, как обычно, — это какой будет явка избирателей. Так, на муниципальных выборах 2017 года явка составила по всей стране 50,39%, при этом в Риге активность была еще выше — 58,72%.

Как известно, в феврале 2020 года Рижская дума, избранная в 2017 году, была распущена — и в конце августа 2020 года состоялись внеочередные выборы в столичный муниципалитет. Очевидно, что такое развитие событий очень многих рижан шокировало, и они проголосовали ногами. В выборах в Рижскую думу приняли участие всего 40,58% имеющих право голоса. Но антирекорд был установлен через год, когда состоялись очередные выборы во все самоуправления, кроме столичного. Явка составила 34,01%!

Прогнозировать явку — дело очень неблагодарное, но все–таки рискнем предположить, что на сей раз активность избирателей будет выше — и особенно в Риге.