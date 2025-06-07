Явка на этих выборах может быть выше, чем на предыдущих - политолог

Явка населения в выборах в данный момент позволяет предположить, что общая явка может быть выше, чем на предыдущих выборах в самоуправления, сказала агентству ЛЕТА политолог, лектор факультета социальных наук Рижского университета им. Страдиньша Лелде Метла-Розентале.

"В этот раз явка выше, что является положительной тенденцией", - подчеркнула политолог, добавив, что пока это только предположения, и окончательное число избирателей будет известно вечером.

Мы не можем прогнозировать, будет ли значительное снижение явки во второй половине дня, так как некоторые люди по разным причинам могли решить проголосовать утром, добавила она.

Отвечая на вопрос, чем можно объяснить рост явки, Метла-Розентале сказала, что, скорее всего, призывы голосовать активизировали население. Другая причина в том, что различные события в общественной сфере в последние дни были достаточно яркими, что могло заставить людей из разных групп передумать и пойти голосовать.

Как сообщалось ранее, по данным Центральной избирательной комиссии, к 12 часам дня на муниципальных выборах проголосовали 28,02% избирателей, имеющих право голоса, с учетом проголосовавших в дни предварительного голосования. 11,91% имеющих право голоса проголосовали с 8 утра до 12 часов дня в субботу.