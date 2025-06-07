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Избирательные участки начали работу без происшествий 0 265

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
Избирательные участки начали работу без происшествий
ФОТО: LETA

В субботу утром все избирательные участки начали работу без происшествий, сообщил агентству ЛЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по связям с общественностью Андрей Вайварс.

Он подчеркнул, что на данный момент нет сведений о каких-либо проблемах и все участки работают.

На участке, расположенном во Дворце культуры "Зиемельблазма", за пару минут до открытия в очереди стояли 14 человек, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА. После открытия на участке быстро проголосовали все пришедшие, никаких технических проблем с ИТ-системой до сих пор не наблюдалось.

На расположенных в 31-й Рижской средней школе обоих участках очередей избирателей нет, численность работников достаточна для обслуживания большего количества людей, выяснило агентство ЛЕТА.

Секретарь 25-го участка в Рижской государственной немецкой гимназии Ингуна Серда рассказала, что работа в субботу утром началась спокойно, но признала, что на избирательном участке осваивается новая система, что иногда создает проблемы.

Дни предварительного голосования она оценивает как спокойные, а наплыв избирателей как довольно большой.

"Спасибо людям за активность", - говорит Серда.

Руководитель 26-го участка в Рижской государственной немецкой гимназии Рудите Тиммермане считает, что утро началось замечательно, а предварительное голосование прошло "довольно нормально".

"Думаю, что почти 500 проголосовавших за пять дней - довольно большое количество, и мы предполагаем, что сегодня может быть спокойнее", - сказала Тиммермане.

Комментируя проблемы в ходе предварительного голосования, Тиммермане признала, что это, конечно, вызывает стресс, потому что приходится успокаивать избирателей, объяснять им, что работники участка делают что могут, но ситуация не зависит от них.

"Нам повезло, потому что избиратели были понимающими. Система не работала около получаса", - рассказала Тиммермане, добавив, что на участке уже готовы были начать использовать регистрационные конверты, но в последний момент система "пошла".

На вопрос, готова ли она к возможным проблемам сегодня, Тиммермане ответила, что это будет уже не проблема, а решение, потому что есть "план Б" - регистрационные конверты, с которыми ранее уже велась работа.

Как сообщалось, сегодня по всей Латвии проходят выборы самоуправлений. Голосовать можно на 948 участках по всей стране до 20:00 на любом участке своего самоуправления.

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