К полудню на выборах проголосовали 28% имеющих право голоса

К 12 часам субботы, с учетом и тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, свой голос на выборах самоуправлений в Латвии отдали в общей сложности 385 930 жителей, что составляет 28,02% от имеющих право голоса, свидетельствуют данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В том числе в субботу с 8 до 12 часов проголосовали 164 005 избирателей, или 11,91% имеющих право голоса жителей.

Наибольшая активность до сих пор наблюдалась в Риге, где проголосовали 29,64% избирателей.

За Ригой следует Видземе, где на данный момент проголосовали в общей сложности 29,32% имеющих право голоса жителей; Латгале - 26,51%; Земгале - 25,94%. В Курземе к полудню проголосовали 25,36% имеющих право голоса.

За пять дней предварительного голосования на выборах в самоуправления в Латвии проголосовали 16,11% избирателей.

Всего в этих муниципальных выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

Голосовать в этом году можно на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.

В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно на любом участке своего самоуправления.