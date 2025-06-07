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К полудню на выборах проголосовали 28% имеющих право голоса 3 386

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
К полудню на выборах проголосовали 28% имеющих право голоса
ФОТО: LETA

К 12 часам субботы, с учетом и тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, свой голос на выборах самоуправлений в Латвии отдали в общей сложности 385 930 жителей, что составляет 28,02% от имеющих право голоса, свидетельствуют данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В том числе в субботу с 8 до 12 часов проголосовали 164 005 избирателей, или 11,91% имеющих право голоса жителей.

Наибольшая активность до сих пор наблюдалась в Риге, где проголосовали 29,64% избирателей.

За Ригой следует Видземе, где на данный момент проголосовали в общей сложности 29,32% имеющих право голоса жителей; Латгале - 26,51%; Земгале - 25,94%. В Курземе к полудню проголосовали 25,36% имеющих право голоса.

За пять дней предварительного голосования на выборах в самоуправления в Латвии проголосовали 16,11% избирателей.

Всего в этих муниципальных выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

Голосовать в этом году можно на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.

В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно на любом участке своего самоуправления.

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(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го июня

    уже 28 % психически больных и не адекватных

    наблюдаем

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    1
  • 7-го июня

    латвийские выборы это не выборы, всё решат за нас, мы это уже видели когда кариньш пришёл с 5% и стал примьером. сейчас будет тоже самое

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    1
  • П
    Процион
    7-го июня

    Несмотря на мощную агитацию от властей, СМИ и пр. идти на выборы, процент голосовавших вряд ли будет высоким. Людям выборы неинтересны, потому что они ничего не изменят. Это как салат оливье: собрать полтора десятка ингредиентов, которые, конечно, изначально отличаются друг от друга, потом сложить их вместе, перемешать и предложить избирателю, типа, на, пробуй. Хочешь — с правой стороны тарели, хочешь — с левой или с середины. Может там и будут какие-то различия, нюансы, но по сути это одно и то же. Вот люди и не идут на выборы, не хотят понапрасну время терять.

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