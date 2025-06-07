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Контраст явки: Адажский край — лидер, Аугшдаугавский — аутсайдер 0 633

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Контраст явки: Адажский край — лидер, Аугшдаугавский — аутсайдер
ФОТО: LETA

Среди латвийских самоуправлений самая высокая явка на муниципальных выборах до 16 часов дня, учитывая и данные предварительного голосования, была в Адажском самоуправлении, где проголосовало 44,87% жителей, имеющих право голоса, а самая низкая явка была в Аугшдаугавском крае - 28,31%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Сигулдском крае к 16:00 проголосовало 44,24% имеющих право голоса, в Кекавском крае - 43,41%, в Риге - 43,36%, в Прейльском крае - 42,67%, в Огрском крае - 42,57%, в Марупском крае - 42,09%, в Алуксненском крае - 41,54%, в Резекне - 41,52%, а в Валкском крае - 41,45%.

Среди самоуправлений с самой низкой явкой также находится Резекненский край, где проголосовало 29,34% имеющих право голоса, Краславский край - 31,77%, Айзкраукльский край - 32,53%, Кулдигский край - 32,55%, Гулбенский край - 33,89% и Баусский край - 33,95%.

Всего в местных выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

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