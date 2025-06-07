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Неразбериха: некоторые избиратели ищут красные и зелёные ручки 1 568

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Неразбериха: некоторые избиратели ищут красные и зелёные ручки

В 72-м избирательном участке Риги, размещённом в Рижской государственной 3-й гимназии, некоторые избиратели в кабинках для голосования искали красные и зелёные ручки для заполнения избирательных бюллетеней, рассказала журналистам в субботу председатель участка Гита Гринберга-Гулбе, пишет LETA.

Избиратели слышали, что в этом году изменены бюллетени, в которых отметки "за" и "против" обозначены зелёным и красным цветом, и некоторые пытались найти, как сделать такие отметки с помощью зелёной и красной ручки.

Она отметила, что выборы до сих пор в целом проходили спокойно. Поток избирателей был небольшим, однако, учитывая, что участок находится в тихом центре, активность была достаточной. Сегодня утром первый избиратель хотел проголосовать еще до 8 часов утра.

Гринберга-Гулбе указала агентству LETA, что и технические неполадки особо не помешали работе сотрудников участка, все быстро адаптировались к ситуации, и большинство избирателей, которым в среду пришлось подождать в очереди из-за кратковременной остановки работы избирательной системы, отнеслись к этому с пониманием.

Она выразила мнение, что теоретически учреждения могли предусмотреть столь высокую нагрузку на систему, ведь, по её словам, предусмотреть можно всё, однако упрёков в адрес каких-либо учреждений она не выдвигает.

"Для меня главное — чтобы мои сотрудники ушли такими же, какими пришли — улыбчивыми и довольными", — сказала Гулбе-Гринберга.

Как сообщалось, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно до 20:00 в 948 участках по всей стране. Голосовать можно в любом участке своего самоуправления.

За пять предыдущих дней досрочного голосования в муниципальных выборах в Латвии, по предварительным данным, приняли участие 16,12% или 221 949 избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Наибольшая активность наблюдалась в Риге, где за пять дней проголосовали 19,14% избирателей, за ней следуют Видземе — 16,26%, Латгале — 14,42%, Земгале — 13,57% и Курземе — 13,52%.

Досрочное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, повлиявшими на работу необходимых для процесса систем и регистров. Во вторник и четверг о серьёзных неполадках не сообщалось.

До 12:00 сегодняшнего дня те избиратели Латвии, которым состояние здоровья не позволяет прийти в участок в день муниципальных выборов, имеют возможность подать заявку на голосование по месту пребывания в своей самоуправлении. В этих выборах впервые организована возможность выездного голосования.

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(1)
  • A
    Aleks
    7-го июня

    Самая страшная организация в мире -это дебилы.Они проникли везде ...

    3
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