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Один голос может всё решить: Силиня призывает идти на выборы 1 330

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Один голос может всё решить: Силиня призывает идти на выборы
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня призывает не перекладывать выбор своей судьбы на других и участвовать в муниципальных выборах, подчёркивая, что даже один голос иногда может быть решающим, пишет LETA.

Силиня в субботу проголосовала в 75-м избирательном участке Риги, размещённом в Рижской государственной первой гимназии. После голосования она заявила журналистам, что хорошо, что у жителей на этих муниципальных выборах была возможность проголосовать в течение пяти дней досрочного голосования, а не трёх, как это бывает на других выборах.

«Очевидно, что повседневная жизнь не подстраивается под выборы. Нам удалось подстроить выборы под повседневную жизнь людей», — отметила премьер-министр.

Она подчеркнула, что не следует думать, будто один голос ничего не решает, ведь были случаи, когда именно один голос определял избрание или неизбрание не только конкретного кандидата, но и целой партии.

«Я считаю очень важным не отдавать другим людям право выбора вашей жизни», — сказала Силиня.

Премьер-министр указала, что, хотя политика и политики некоторым могут казаться чем-то далёким, именно политика, особенно на уровне самоуправлений, определяет, какими будут наши улицы, общественный транспорт, внешкольное образование, школы и будет ли развиваться предпринимательство в городе.

«На мой взгляд, очень важно идти на выборы, выразить своё мнение и затем требовать ответственности от политиков», — заявила Силиня.

Как сообщалось ранее, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно до 20:00 в 948 участках по всей стране. Голосование возможно в любом участке своего самоуправления.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, за пять предыдущих дней досрочного голосования в муниципальных выборах приняли участие 16,1% избирателей.

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    Aleks
    7-го июня

    Голос бабушки Байбы,умершей лет пять назад,вполне может решить все,ведь Байден и компания это доказали в свое время ,что докажут и их поднадзорные в Латвии. Можно подумать,что что то будет по другому,пока в стране есть чужие.

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