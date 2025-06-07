Первые часы выборов прошли без заминок - ЦИК

Первые часы выборов в самоуправления прошли без заминок, сообщил агентству ЛЕТА представитель по связям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс.
"Все прошло спокойно, никаких проблем не было", - сказал он.
До 12 часов сегодняшнего дня граждане Латвии, чье состояние здоровья не позволяет им прийти на избирательный участок в день выборов, имели возможность зарегистрироваться для голосования по месту нахождения в своем самоуправлении. Вайварс отметил, что на данный момент он не может сказать, сколько человек подали заявления, поскольку они подавали их на своих избирательных участках, а не сразу в ЦИК. Точное число может быть известно на следующей неделе.
Впервые на этих выборах появилась возможность выездного голосования.
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