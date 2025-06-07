Первые часы выборов прошли без заминок - ЦИК

"Все прошло спокойно, никаких проблем не было", - сказал он.

До 12 часов сегодняшнего дня граждане Латвии, чье состояние здоровья не позволяет им прийти на избирательный участок в день выборов, имели возможность зарегистрироваться для голосования по месту нахождения в своем самоуправлении. Вайварс отметил, что на данный момент он не может сказать, сколько человек подали заявления, поскольку они подавали их на своих избирательных участках, а не сразу в ЦИК. Точное число может быть известно на следующей неделе.

Впервые на этих выборах появилась возможность выездного голосования.