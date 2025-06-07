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Ринкевич проголосовал в Юрмале и рассказал, чего ждёт от выборов 2 561

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
Ринкевич проголосовал в Юрмале и рассказал, чего ждёт от выборов
ФОТО: пресс-фото

Об организационной стороне выборов самоуправлений можно будет судить, когда они завершатся, заявил агентству ЛЕТА президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что в настоящее время воздержится от оценки технической и организационной стороны проведения муниципальных выборов. "Дождемся окончания выборов", - сказал Ринкевич.

При этом он подчеркнул, что в этом году на выборах используется новая система: "Система новая, есть загвоздки. У нас нет недостатка в оценщиках, было бы хорошо, если бы было и много тех, кто что-то делает".

На вопрос, ожидает ли он перемен в Юрмальском самоуправлении, президент ответил, что у него как у юрмальчанина, активно пользующегося велосипедом, есть свои пожелания, в том числе он был бы рад улучшению велоинфраструктуры в городе.

Ринкевич признал, что ему в этом году на выборах было нелегко сделать свой выбор.

Президент акцентирует, что выборы самоуправлений - это возможность принять решение о будущем своего края или города. Он добавил, что хорошее управление государством начинается на краевом и городском уровнях - это общая ответственность.

"Не хочу никого поучать, потому что у каждого свое чувство ответственности", - сказал Ринкевич, добавив, что надеется на большую активность избирателей в предстоящие часы.

В субботу на выборах самоуправлений президент проголосовал на участке № 211, который размещен в Юрмальской Пумпурской средней школе. На участке, где проголосовали уже несколько сотен избирателей, технических трудностей не возникло. Глава участка отметила, что активность достаточно высока: люди идут голосовать все время. По ее словам, избиратели задают стандартные вопросы и ничего подозрительного в процессе не наблюдалось.

На другом участке в Юрмале - на 207-м участке в Мурьянской спортивной гимназии - также отметили, что в субботу работа началась без происшествий. Глава участка прогнозирует, что активность избирателей сегодня будет умеренной, и надеется, что технических проблем в течение дня не возникнет.

Агентство ЛЕТА также выяснило, что и на 208-м участке в Юрмальском культурном центре работа началась без заминки.

Как сообщалось, в субботу до 20 часов по всей Латвии проходят выборы самоуправлений.

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#выборы #президент латвии #эдгар ринкевич
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Оставить комментарий

(2)
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    Aleks
    7-го июня

    Латвия -страна пенсионеров. Тут не велодорожки нужны,а кресла -качалки. А я думаю,для кого так Ринкевич энд Ко так стараются.Велодорожки-наше все! Для будущих молодых,смуглых латышей из служб доставок.Все таки будущий молодой латышский электорат.Ну и что ,что мусульмане...Когда это евреев смущало?;😀

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  • A
    Aleks
    7-го июня

    Велосипед-наше все.Сделай велодорожки и жить станет лучше и веселее .Если бы страна б ещё была как Нидерланды,где велосипед стоит не как в Латвии. Смотрю в городе-ну прям толпы велосипедистов снуют туда сюда в моих фантазиях. Город пенсионеров.Какие,нахрен,велодорожки.Доедешь до центра из какого района и неделю будешь лежать с радикулитом))) Это ж как распилом бабла и проблем автомобилистам не назовешь по другому... Кто нибудь видел хоть одну госморду на велосипеде?А Ринкевича?И я нет .

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