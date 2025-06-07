Ринкевич проголосовал в Юрмале и рассказал, чего ждёт от выборов

Об организационной стороне выборов самоуправлений можно будет судить, когда они завершатся, заявил агентству ЛЕТА президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что в настоящее время воздержится от оценки технической и организационной стороны проведения муниципальных выборов. "Дождемся окончания выборов", - сказал Ринкевич.

При этом он подчеркнул, что в этом году на выборах используется новая система: "Система новая, есть загвоздки. У нас нет недостатка в оценщиках, было бы хорошо, если бы было и много тех, кто что-то делает".

На вопрос, ожидает ли он перемен в Юрмальском самоуправлении, президент ответил, что у него как у юрмальчанина, активно пользующегося велосипедом, есть свои пожелания, в том числе он был бы рад улучшению велоинфраструктуры в городе.

Ринкевич признал, что ему в этом году на выборах было нелегко сделать свой выбор.

Президент акцентирует, что выборы самоуправлений - это возможность принять решение о будущем своего края или города. Он добавил, что хорошее управление государством начинается на краевом и городском уровнях - это общая ответственность.

"Не хочу никого поучать, потому что у каждого свое чувство ответственности", - сказал Ринкевич, добавив, что надеется на большую активность избирателей в предстоящие часы.

В субботу на выборах самоуправлений президент проголосовал на участке № 211, который размещен в Юрмальской Пумпурской средней школе. На участке, где проголосовали уже несколько сотен избирателей, технических трудностей не возникло. Глава участка отметила, что активность достаточно высока: люди идут голосовать все время. По ее словам, избиратели задают стандартные вопросы и ничего подозрительного в процессе не наблюдалось.

На другом участке в Юрмале - на 207-м участке в Мурьянской спортивной гимназии - также отметили, что в субботу работа началась без происшествий. Глава участка прогнозирует, что активность избирателей сегодня будет умеренной, и надеется, что технических проблем в течение дня не возникнет.

Агентство ЛЕТА также выяснило, что и на 208-м участке в Юрмальском культурном центре работа началась без заминки.

Как сообщалось, в субботу до 20 часов по всей Латвии проходят выборы самоуправлений.