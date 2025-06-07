В день выборов продолжается период агитационной тишины

И в субботу, в день выборов самоуправлений, распространение в публичном пространстве материалов предвыборной агитации запрещено, напоминают в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Период агитационной тишины начался в пятницу.

Это означает, что в эти дни материалы предвыборной агитации не должны публиковаться в печатных изданиях и быть размещенными в городской среде и электронных средствах массовой информации. В социальных сетях или других местах в интернете запрещено размещать оплачиваемую агитацию.

И агитаторы, в том числе политические организации и кандидаты в депутаты, и не связанные с ними лица в эти дни не должны распространять агитационные материалы в городской среде и других публичных местах, а также проводить агитацию в аккаунтах государственных и муниципальных социальных сетей. Кроме того, запрещено раздавать потенциальным избирателям различные материалы, на которые нанесена партийная символика.

Исключение составляет бесплатная агитация в социальных сетях и других местах в интернете. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в социальных сетях и других местах в интернете, в том числе в день выборов и за день до него, однако запрещено производить оплату для популяризации этих записей. Наряду с этим в интернете запрещено за плату распространять видео и другие материалы, при создании визуального контента которых использовались инструменты искусственного интеллекта.

Материалы предвыборной агитации разнообразны: это может быть реклама, интервью, записи в социальных сетях. Если жители сегодня обнаружат в городской среде, прессе и интернете неразрешенную агитацию, об этом следует сообщить БПБК.

Сделать это можно несколькими способами, в том числе анонимно, через платформу онлайн-оповещения или мобильное приложение "Ziņo KNAB!", а также по телефону доверия БПБК 8000 20 70 или по электронной почте на адрес "pasts@knab.gov.lv".

Кроме того, надзор за предвыборной агитацией осуществляют и другие учреждения, в том числе Национальный совет по электронным СМИ, который следит за предвыборной агитацией в электронных средствах массовой информации, и Центр государственного языка - он контролирует соблюдение языковых норм.

В случае возможных нарушений закона о предвыборной агитации БПБК может начать процесс об административном правонарушении, а также применить к физическим и юридическим лицам штраф.