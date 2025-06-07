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Выборы 2025: статистика показала, где будет самая острая борьба за мандаты 0 1382

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
Выборы 2025: статистика показала, где будет самая острая борьба за мандаты
ФОТО: LETA

Сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых гражданам страны предстоит выбрать 731 депутата местных органов власти.

На выборы подано 340 списков политических организаций и их объединений, в целом на места в краевых и городских думах претендуют 5924 кандидата.

3631 кандидат - мужчина, 2293 - женщины. Возраст 33 кандидатов составляет 18 лет, а 23 кандидата - старше 80 лет.

Высшее образование имеют 70% кандидатов, среднее - 27,4%, основное - 2,6%.

Самая острая конкуренция - в Екабпилсском крае, где на 19 депутатских мест претендуют 256 кандидатов, то есть почти 14 человек на одно место. В Риге на 60 депутатских мест баллотируются 740 человек, или около 12 на одно место. Также высокая конкуренция будет на выборах в Юрмале, где на 15 депутатских мест претендуют 172 человека, то есть более 11 человек на место

Наименьшая конкуренция на одно депутатское место - в Смилтенском, Валкском и Вентспилсском краях, где на места в краевых думах баллотируются от четырех до пяти человек.

Больше всего списков кандидатов подано в Риге - 16, в Екабпилсском крае - 13, а также в Елгаве - 12. Всего четыре списка кандидатов подано в Вентспилсском крае.

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