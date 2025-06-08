Идет подсчет голосов в Риге — пока в думу проходят Шлесерс и еще шесть партий

К утру Центризбирком сумел пересчитать только 45,7 процентов голосов рижан, которые сделали свой выбор (на 7:06 утра).

По-прежнему лидирует партия Шлесерса "Латвия на первом месте" (13 мест в Рижской думе).

На второе место переместились "Прогрессивные" — 11 мест.

На третьем – Нацобъединение (10 мест).

9 мест получает "Новое Единство", 8 - "Суверенная власть".

5 мест займет политическая партия «Стабильности!».

И, наконец, на 4 места может рассчитывать "Объединённый список".

В думу пока не проходят «Развитию Латвии» (4,2%), «Согласие» (3,5%) и «Честь служить Латвии!»/СЗК (2,5%).

Остальные партии набрали менее 1 процента.

Почему так долго?

Из-за проблем с системой сканирования бюллетеней, за которую отвечает Государственное агентство цифрового развития (VDAA), подсчет голосов, скорее всего, придется вести вручную, а окончательные результаты выборов ожидаются только утром, сообщает Латвийское телевидение.

Руководитель агентства Йоренс Лиопа извинился перед избирателями. Он сообщил, что сканирование бюллетеней технически возможно, но проходит слишком медленно: участковые комиссии готовы вводить данные, но для подключения к системе приходится ждать в очереди. Именно поэтому было принято решение перейти на ручной подсчет, однако участки, которые уже начали сканирование, могут его завершить.

Он признался, что реальная ситуация существенно отличается от тестов. Лиопа пообещал, что будет дана оценка всем процессам, связанным с архитектурой системы, тестированием и разработкой.

Опять двойка

Кандидаты в мэры Риги раскритиковали технические неполадки при подсчете голосов.

«На подготовку было два года. Думаю, Сейм тоже даст оценку тому, что было сделано неправильно», — сказал Марис Спринджукс («Объединенный список»).

«Подорвано доверие к избирательному процессу», — заявил Алексей Росликов («Стабильности!»).

«По неофициальной информации, просьба перейти на ручной подсчет поступила несколько часов назад», — указал Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»).

Айнар Шлесерс («Латвия на первом месте») предложил уйти в отставку председателю ЦИК Кристине Саулите.