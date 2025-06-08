Кто будет сидеть в Рижской думе следующие четыре года — СПИСОК ДЕПУТАТОВ

В Рижскую думу избраны около 40 новых депутатов, таким образом сменится две трети состава думы, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Наибольшие изменения связаны с приходом в думу партии Айнарса Шлесерса «Латвия на первом месте» (ЛПМ) и исчезновением фракции партии «Согласие».

Ранее ЛПМ не была представлена в Рижской думе, но теперь на выборах она получила 13 депутатских мандатов. В то же время партия «Согласие», во фракции которой было 11 депутатов, не прошла в думу, а значит, все 11 её депутатов потеряют свои мандаты.

По списку партии «Латвия на первом месте» в думу избраны: лидер списка Айнарс Шлесерс, его сын Эдвард Шлесерс, сын экс-премьера Латвии Вилиса Криштопанса — Каспар Криштопанс, специалист по рекламе Эрик Стендзенекс, блогер Майя Арманьева, сын бывшего мэра Резекне Александра Барташевича — Владислав Барташевич, а также бывшие политики «Согласия» Андрей Клементьев и Сергей Долгополов.

Также от ЛПВ избраны: журналист Евгения Шафранек, Роберт Жемайтис, Андрис Озолс, Денис Клюкин и Эдуард Зивтиньш.

От списка «Прогрессивных» избраны четыре новых депутата, среди которых Марита Лусе, ранее уже работавшая в Рижской думе, а сейчас — депутат Сейма.

Также в думу от «Прогрессивных» избраны: лидер списка Виестурс Клейнбергс, Мартиньш Коссович, Алия Турлая, Марта Котелло, Юстине Пантелеевa, Айя Мелле и Мартиньш Эньгелис.

Этот список также будут представлять: Агнесе Логина, Селина Ванцане и Рута Межавилка.

Национальное объединение (НО) ввело в новую думу пятерых новых депутатов, например, бывшего депутата Сейма Элину Трейю, Лиану Лангу и Ансиса Пуполса.

Также от НО избраны: лидер списка Эдвард Ратниекс, Эйнарс Цилинскис, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Лаурис Эренпрейсс, Ритварс Янсонс и Каспарс Спунде.

От «Нового Единства» (НЕ) избраны: парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална и депутат 13-го Сейма Инесе Войка. В то же время депутатский мандат потеряет председатель Транспортного комитета и руководитель фракции НЕ в Рижской думе Олафс Пулкс.

Также от НЕ в думу прошли: мэр Риги Вильнис Кирсис, его заместитель Линда Озола, Давис Сталтс, Инесе Андерсоне, Дзинтра Гека-Васка, Эдгарс Икстенс и Лайма Гейкина.

Общий список «Суверенная власть» и объединения «Молодолатыши» привёл в думу семерых новых депутатов, среди которых лидеры списка Юлия Степаненко и Рудольф Бреманис.

Также от этого списка избраны: Любова Швецова, Юлия Сохина, Вячеслав Степаненко, Инна Дьери, Игорь Соломатин и Артурс Клебахс.

Вместе с прохождением партии «За стабильность» в думу мандаты получили: лидер списка Алексей Росликов и бывший боксёр Майрис Бриедис.

Также избраны: Яков Плинер, Валерий Петров и известный журналист Николай Кабанов.

От Объединённого списка в думу прошли: помимо лидеров списка Мариса Спринджука и Эдгара Бергхольца, депутат Ромуалдс Ражукс и бывший депутат Сейма, экс-глава Службы неотложной медицинской помощи Мартиньш Шиц.

Как сообщалось ранее, ЛПМ получила 18,17% голосов, что даёт ей 13 из 60 мандатов в думе. За «Прогрессивных» проголосовали 16,62% избирателей — это 11 мандатов, за Нацобъединение — 14,2%, что соответствует 10 мандатам. Партия действующего мэра Риги Вильниса Кирсиса, «Новое Единство», получила 12,9% голосов — это 9 мандатов.

«Суверенная власть» получили 12,13% голосов — это может дать им 8 мандатов. В думу также прошли ещё две политические силы: партия «За стабильность» с поддержкой 6,94% избирателей (5 мандатов) и Объединённый список с 6,29% голосов (4 мандата).

Остальные партии, в том числе «За развитие Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге» и объединённый список Союза зелёных и крестьян, в думу не прошли.

Всего в Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов.