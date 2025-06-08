Кто возьмет ключи от Риги и надолго ли?

Конечно, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться пока будет известен поименный состав новой Рижской думы, однако уже сейчас общий политический расклад ясен. Очевидны и контуры возможной правящей коалиции - "Прогрессивные" и три правых силы: Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список, что в сумме дает 34 голоса из 60. Впереди у новоиспеченных думцев почти четыре недели на то, чтобы договориться о дележе пирога власти в новой столичной думе - первое заседание новой Рижской думы состоится 7-го июля.

Да, рискнем предположить, что новым мэром - во всяком случсе, сперва, - будет избран лидер предвыборного списка "прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, который является депутатом и уходящей уже думы. Наверняка портфели вице-мэров получат Эдвардс Ратниекс из Нацобъединения, который эту должность занимает и сейчас, и Вилнис Кирсис из "Нового Единства", который является нынешним мэром Риги.

Обладателями "золотой акции" стали 4 депутата от Объединенного списка, без которых у будущей коалиции нет большинства. Отсюда можно сделать вывод, что все эти четверо депутатов получат руководящие посты в думских комитетах.

Насколько будущая коалиция будет стабильной? Конечно, она будет очень хрупкой! Во-первых потому, что "прогрессивные" и в нынешней думе показали, что они любят играть в свою игру и склонны делать жесткие шаги, не считаясь с партнерами. Во-вторых, есть и личные обиды у многих "прогрессивных" по отношению коллегам из "Нового Единства" - остался осадочек от работы в нынешней Рижской думе. В-третьих, коалиция столкнется с очень жесткой оппозицией в лице фракций Шлесерса, Степаненко и Росликова. Лидеры этих трех фракций - опытнейшие политики, при этом у Шлесерса, Степаненко, Росликова, вновь избранного в думу Плинера, а также у Николая Кабанова, Вячеслава Степаненко за плечами и опыт работы в Сейме...

А значит правящих ожидает ну очень неспокойная жизнь! Да и экономическая ситуация в городе не оставляет никаких надежд на то, что новые-старые правящие смогут просто наслаждаться властью! Можно предположить, что в течении следующих 4 лет сменится еще ни один мэр! На политический расклад в думе наверняка повлияют выборы в Сейм - уже в октябре следующего года.