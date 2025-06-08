Кто возьмет ключи от Риги и надолго ли?

Новая правящая коалиция будет весьма непрочной, но мэра изберут уже на первом заседании.
Конечно, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться пока будет известен поименный состав новой Рижской думы, однако уже сейчас общий политический расклад ясен. Очевидны и контуры возможной правящей коалиции - "Прогрессивные" и три правых силы: Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список, что в сумме дает 34 голоса из 60. Впереди у новоиспеченных думцев почти четыре недели на то, чтобы договориться о дележе пирога власти в новой столичной думе - первое заседание новой Рижской думы состоится 7-го июля.
Да, рискнем предположить, что новым мэром - во всяком случсе, сперва, - будет избран лидер предвыборного списка "прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, который является депутатом и уходящей уже думы. Наверняка портфели вице-мэров получат Эдвардс Ратниекс из Нацобъединения, который эту должность занимает и сейчас, и Вилнис Кирсис из "Нового Единства", который является нынешним мэром Риги.
Обладателями "золотой акции" стали 4 депутата от Объединенного списка, без которых у будущей коалиции нет большинства. Отсюда можно сделать вывод, что все эти четверо депутатов получат руководящие посты в думских комитетах.
Насколько будущая коалиция будет стабильной? Конечно, она будет очень хрупкой! Во-первых потому, что "прогрессивные" и в нынешней думе показали, что они любят играть в свою игру и склонны делать жесткие шаги, не считаясь с партнерами. Во-вторых, есть и личные обиды у многих "прогрессивных" по отношению коллегам из "Нового Единства" - остался осадочек от работы в нынешней Рижской думе. В-третьих, коалиция столкнется с очень жесткой оппозицией в лице фракций Шлесерса, Степаненко и Росликова. Лидеры этих трех фракций - опытнейшие политики, при этом у Шлесерса, Степаненко, Росликова, вновь избранного в думу Плинера, а также у Николая Кабанова, Вячеслава Степаненко за плечами и опыт работы в Сейме...
А значит правящих ожидает ну очень неспокойная жизнь! Да и экономическая ситуация в городе не оставляет никаких надежд на то, что новые-старые правящие смогут просто наслаждаться властью! Можно предположить, что в течении следующих 4 лет сменится еще ни один мэр! На политический расклад в думе наверняка повлияют выборы в Сейм - уже в октябре следующего года.
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