«Ликвидация!»: Росликов предсказал будущее партии «Согласие» во главе с Нилом Ушаковым

Главная задача — сменить власть в Риге на этих выборах — не достигнута, признался в интервью агентству LETA лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов, комментируя результаты муниципальных выборов.

В связи с этим нет удовлетворения от хорошо выполненной работы, отметил политик. Тем не менее, он пообещал, что партия «За стабильность» в Рижской думе будет сильной оппозицией, которая «не позволит коалиции делать дурные дела».

Росликов считает, что основной проблемой, помешавшей достичь цели на выборах, стало разделение русскоязычных избирателей между различными партиями.

Что касается будущего партии «Согласие», которая не прошла в Рижскую думу, политик охарактеризовал его лаконично: «Ликвидация!» Хотя он пожелал всем коллегам удачи, будущего у «Согласия» он не видит.

Он также выразил мнение, что коалиция, которую планируют сформировать «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и «Объединённый список», будет раздробленной, идеологически несовместимой и постоянно будет сталкиваться с внутренними противоречиями.

По его словам, ради общей цели — не допустить к власти представителей русскоязычных избирателей и Айнарса Шлесерса — упомянутым партиям удастся преодолеть идеологические разногласия, избрать председателей комитетов и мэра, но работа будет трудной.

Уже сейчас партии начинают упоминать «золотые карты» и формировать некую внутреннюю оппозицию.

Как уже сообщалось, возглавляемая Росликовым партия «За стабильность» на муниципальных выборах в Риге получила 6,9% голосов избирателей и завоевала пять депутатских мандатов в думе.