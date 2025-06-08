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«Ликвидация!»: Росликов предсказал будущее партии «Согласие» во главе с Нилом Ушаковым 4 1321

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
«Ликвидация!»: Росликов предсказал будущее партии «Согласие» во главе с Нилом Ушаковым

Главная задача — сменить власть в Риге на этих выборах — не достигнута, признался в интервью агентству LETA лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов, комментируя результаты муниципальных выборов.

В связи с этим нет удовлетворения от хорошо выполненной работы, отметил политик. Тем не менее, он пообещал, что партия «За стабильность» в Рижской думе будет сильной оппозицией, которая «не позволит коалиции делать дурные дела».

Росликов считает, что основной проблемой, помешавшей достичь цели на выборах, стало разделение русскоязычных избирателей между различными партиями.

Что касается будущего партии «Согласие», которая не прошла в Рижскую думу, политик охарактеризовал его лаконично: «Ликвидация!» Хотя он пожелал всем коллегам удачи, будущего у «Согласия» он не видит.

Он также выразил мнение, что коалиция, которую планируют сформировать «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и «Объединённый список», будет раздробленной, идеологически несовместимой и постоянно будет сталкиваться с внутренними противоречиями.

По его словам, ради общей цели — не допустить к власти представителей русскоязычных избирателей и Айнарса Шлесерса — упомянутым партиям удастся преодолеть идеологические разногласия, избрать председателей комитетов и мэра, но работа будет трудной.

Уже сейчас партии начинают упоминать «золотые карты» и формировать некую внутреннюю оппозицию.

Как уже сообщалось, возглавляемая Росликовым партия «За стабильность» на муниципальных выборах в Риге получила 6,9% голосов избирателей и завоевала пять депутатских мандатов в думе.

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(4)
  • А
    Александр
    9-го июня

    «Главная задача — сменить власть в Риге на этих выборах — не достигнута, признался в интервью агентству LETA лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов». А у вас что, была задача сменить власть? Кто из изберателей об этом знал заранее? Зато вами достигнута сама стабильность: ничего не изменилось. К тому же свою партию, Росликов, вы и назвали: «За стабильность». (Каким местом думали — другой вопрос). «Росликов считает, что основной проблемой, помешавшей достичь цели на выборах, стало разделение русскоязычных избирателей между различными партиями». А почему русскоязычные избиратели разделились? Почему вы их не объединили? В вашем распоряжении были все трибуны в Латвии, все СМИ, прочие средства общения с избирателями. У латышей, смотрите, есть и «Единство», и «Новое единство», и прочие объединяющие латышский электорат организации. А что у вас, не считая. пустой болтовни и позёрства? Так что результат закономерен. Сами виноваты. Хотя бы сейчас беритесь за дело, иначе ждёт вас такой же бесславный конец, как у «Согласия».

    14
    5
  • З
    Злой
    8-го июня

    Согласие выступили против русского языка и этим они подписали себе смертный приговор, приятно что Буров не прошёл, достал уже полукровка со своей дочкой, надеюсь сгинул навсегда

    47
    4
  • Д
    Дед
    Злой
    9-го июня

    Согласие погубило согласие с нацистской и русофобской политикой. Народ не понимает, мы отступим, а потом как поможем всем русским! Это трусость и соглашательство, такого народ не примет.

    10
    1
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Хороший фильм,,Ликвидация,,и относится он не только к Ушакову и многим членам его партии,особенно Цилевичу,но и к остальным членам многих партий,представляющих собой различные банды людей в костюмах и в галстуках. И Жуковса на них не найдется.(((

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