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«Мы не боимся быть в оппозиции» — Айнар Шлесерс про выборы в Риге 0 954

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
Rus.lsm.lv
«Мы не боимся быть в оппозиции» — Айнар Шлесерс про выборы в Риге

Согласно предварительным данным Центризбиркома, на муниципальных выборах в Риге больше всего голосов набрала партия «Латвия на первом месте», но гарантий, что она окажется в правящей коалиции, нет.

О выборах и перспективах работы в оппозиции лидер партии Айнар Шлесерс рассказал передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 наутро после выборов, пишет LSM+.

На вопрос «В какой Риге вы проснулись?» Шлесерс ответил: «В той же Риге, где по-прежнему царит бардак. Вчера, когда все ждали результатов выборов, вышла из строя система подсчета голосов. Оказалось, что аппаратура, которую купили за 12 млн, просто не работает. На мой взгляд, главе ЦИК надо уходить».

Шлесерс признался, что рассчитывал на лучший результат для своей партии, однако прошедшее в минувшей неделе заседание Сейма по вопросу дерусификации имело для него драматические последствия. Само обсуждение этого вопроса накануне выборов Шлесерс считает провокацией, которую еще больше усугубило несдержанное поведение депутата Росликова. В результате, по мнению Шлесерса, в обществе «пошла пена», и латышский избиратель вновь переключился на тему «русские идут». Сам Шлесерс, по его словам, выступает против раскола общества и нагнетания русофобских настроений.

Согласно предварительным данным, «Латвия на первом месте» может рассчитывать на 12-13 мандатов (подсчет еще продолжается). Если будет создана коалиция из «Прогрессивных», Нацобъединения, «Нового единства» и «Объединенного списка», то партия Шлесерса окажется в оппозиции.

«Мы не боимся быть в оппозиции. Свою идеологию мы не поменяем, но вопросы экономики — это то, что может нас сблизить с другими партиями. Если у них есть хоть одно здравое предложение по экономике, мы готовы садиться с ними за стол переговоров», — прокомментировал Шлесерс перспективы работы в оппозиции.

Шлесерс не считает, что, находясь в оппозиции, его партия будет выполнять в Рижской думе роль «мертвого груза».

“Да, оппозиция не сможет [прямо] повлиять на принятые решения, но я обещаю, что о Рижской думе люди будут слышать намного больше, чем сейчас. Мы будем громко высказывать свое мнение, обсуждать все принятые решения и указывать на ошибки. В итоге люди увидят конкретные результаты. Через год парламентские выборы, и, если партии будут плохо работать, избиратель сделает свои выводы», — сказал политик.

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#выборы #политики
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