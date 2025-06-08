На выборах в Юрмале убедительно победила команда бывшего мэра Труксниса

По итогам подсчета голосов на всех 18 избирательных участках Юрмалы ЛЗП набрала 35,31% голосов, получив шесть из 15 мест в городской думе. На втором месте - Национальное объединение, которое набрало 22,4% голосов и получит четыре мандата.

Третьим в Юрмале стал Союз зеленых и крестьян (СЗК), который представляет действующая председатель думы Рита Спроге. СЗК набрал на выборах 12,26% голосов и получит два места в думе.

"Согласие" получило в Юрмале 7,77% голосов, "Прогрессивные" - 7,34%, "Латвия на первом месте" - 6,08%. Эти партии получат в Юрмальской думе по одному депутатскому мандату.

Согласно данным ЦИК, на выборах в Юрмале проголосовали 49,46% избирателей.