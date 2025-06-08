Партия Элксниньша получила в Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мест

В Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов получила партия действующего мэра города Андрея Элксниньша "Sarauj, Latgale!", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 30 избирательных участках Даугавпилса "Sarauj, Latgale!" набрала 68,25% голосов. На втором месте - партия "Для развития Латвии", набравшая 6,88% голосов и получившая один депутатский мандат.

Остальные партии на выборах в Даугавпилсе не преодолели 5%-ного барьера.

В Даугавпилсе на выборах проголосовали 23 277 из 54 893 избирателей.