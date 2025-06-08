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Политолог назвала самых больших неудачников прошедших выборов 1 1048

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
Политолог назвала самых больших неудачников прошедших выборов

В прошедших местных выборах крупнейшими проигравшими можно назвать партию «Согласие», а в Риге ожидаемые высокие результаты не оправдались для партий «Latvija pirmajā vietā» (LPV) и «За развитие Латвии», уверена политолог Лельде Метла-Розентале.

Политолог выразила мнение, что в общем контексте выборов довольно большими лузерами являются «Согласие», поскольку партия не только не получила мест в Рижском думе, но и в других местах Латвии, например, в думах Лиепаи и Даугавпилса. По ее мнению, это поражение ставит под вопрос дальнейшее существование партии.

Она сказала, что, по ее мнению, одним из проигравших на выборах в Рижскую муниципалитет является LPV, поскольку предвыборная кампания и рейтинги свидетельствовали о том, что кандидат на пост мэра Риги Айнарс Шлесерс (LPV) добьется большего успеха. В других регионах Латвии LPV также не очень широко представлена.

В качестве еще одной политической силы, которая существенно не достигла ожидаемых результатов, эксперт отмечает партию «За развитие Латвии» с планом кандидата в мэры Риги Юра Пуце. «Конечно, в других регионах Латвии «За развитие Латвии» представлена, однако в Рижской думе этот план не удался», – добавила политолог.

Она отмечает, что в Рижской муниципалитете крупнейшими победителями выборов стали партии латышского электората, поскольку, несмотря на критику как работы Рижской думы, так и правительства, партиям удалось убедить избирателей и собрать голоса для создания потенциальной коалиции. Таким образом, «латышские партии» не утратили свою власть в Рижской думе.

Политолог добавила, что абсолютным победителем можно назвать партию «Сарау, Латгалия!» бывшего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, которая получила в Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов.

В свою очередь, «ярким проигравшим», по ее мнению, является «Союз зеленых и крестьян» (ZZS), представленный действующим председателем городского совета Елгавы Андрисом Равиньшем, который минимально опередил совместный список «Суверенной власти» и «Объединения молодых латышей». «Это, безусловно, больно для ZZS, поскольку для партии Елгава была долгосрочной платформой, однако жители Елгавы хотят более динамичного развития», — добавила политолог.

Она сказала, что во многих местах Латвии избиратели были довольны развитием района, поэтому в нескольких муниципалитетах власть сохранили существующие партии. В других же местах избиратели не чувствуют поддержки со стороны центральной власти, поэтому лучше всего справились партии, которые выступают против существующей центральной власти.

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(1)
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Или Ушаков такой наглый и редкостная сволочь,что после всего,что он сделал для русских и с русским языком,он ещё и с наглой мордой ещё и пошел на выборы или он,который всегда был в связке НО,отрабатывал отток русских голосов от других партий . Лучше уж враг,чем предатель,который тихо вонзит нож тебе под лопатку,что и сделали два поца-Ушаков и Цилевич.

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