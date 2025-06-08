Проблемы с выборами: министр умного управления назвала «стрелочника»

Директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренс Лиопс должен взять на себя полную ответственность за проблемы при организации выборов, заявила министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

Директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренс Лиопс должен взять на себя полную ответственность за проблемы при организации выборов, заявила министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

Министр написала в социальных сетях, что сейчас самое важное - завершить подсчет голосов, а конкретные решения будут приняты после завершения избирательного процесса.

Берзиня поблагодарила избирателей за участие в голосовании, а избирательные комиссии - за ответственный и терпеливый труд.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что Центральная избирательная комиссия и ГАЦР не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.