Президент Латвии: они провалили организацию выборов - призвать к ответственности!

В публикации в социальных сетях президент поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в выборах.

"Спасибо всем членам избирательных комиссий за выдержку и самоотверженность, работая в сложных условиях. К сожалению, ЦИК и ГАЦР провалили организацию этого процесса. Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц", - заявил Ринкевич.

Президент подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы выборы Сейма в следующем году прошли гладко и без сбоев, подобных тем, что наблюдались на прошедших выборах.

"Этот вопрос рассмотрим на запланированном на следующей неделе заседании Совета по национальной безопасности", - сообщил президент.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. В результате подсчет голосов на многих участках приходится вести вручную. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.