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Президент Латвии: они провалили организацию выборов - призвать к ответственности! 1 619

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
Президент Латвии: они провалили организацию выборов - призвать к ответственности!
ФОТО: LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов, заявил президент Эдгар Ринкевич.

В публикации в социальных сетях президент поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в выборах.

"Спасибо всем членам избирательных комиссий за выдержку и самоотверженность, работая в сложных условиях. К сожалению, ЦИК и ГАЦР провалили организацию этого процесса. Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц", - заявил Ринкевич.

Президент подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы выборы Сейма в следующем году прошли гладко и без сбоев, подобных тем, что наблюдались на прошедших выборах.

"Этот вопрос рассмотрим на запланированном на следующей неделе заседании Совета по национальной безопасности", - сообщил президент.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. В результате подсчет голосов на многих участках приходится вести вручную. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

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#выборы #цик #голосование #президент латвии
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(1)
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    Aleks
    8-го июня

    После драки,Ринкевич,кулаками не машут. Или тогда аннулируют выборы,потому как была явная подтасовка.

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