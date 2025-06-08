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Смотрите, кто идет! Почти известен полный состав новой Рижской думы 0 1134

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Смотрите, кто идет! Почти известен полный состав новой Рижской думы

В столичное самоуправление "перебрались" депутаты Сейма, а также бывшие парламентарии и рижские думцы.

Удивительно, но факт: и в воскресенье всё ещё продолжается подсчет голосов и стало быть полный состав новоиспеченных депутатов Рижской думы неизвестен - некоторые кандидаты "висят на волоске" и их в любой момент могут обойти с разницей буквально в считанные голоса конкуренты по спискам.

Но зато с уверенностью можно сказать, что из Сейма в Рижскую думу приходят работать Айнарс Шлесерс, Алексей Росликов и Марис Спринджукс.

В Рижскую думу после пятилетнего перерыва возвращается Вячеслав Степаненко, в столичный муниципалитет избраны экс-депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова, ветеран латвийской политики Ромуалдс Ражукс, экс-депутат Сейма Мартиньш Шиц, скорее всего в думу попал и бывший депутат Сейма Николай Кабанов.

В Рижской думе будут трудиться и бывший многолетний депутат Сейма Андрей Клементьев. В столичную думу возвращается политический тяжеловес Сергей Долгополов, который в свое время был и вице-мэром Риги и главой комиссии Сейма...

Депутатские мандаты еще на 4 года сохранят и ветеран латвийской политики Яков Плинер, и профессор, доктор медицины Игорь Соломатин, и Инна Дьери, и экс-министр культуры Агнесе Логина...

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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