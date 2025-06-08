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У «латышски думающих» - 35 мандатов из 60? «Прогрессивные уже завтра начнут переговоры 6 2266

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
У «латышски думающих» - 35 мандатов из 60? «Прогрессивные уже завтра начнут переговоры
ФОТО: LETA

«Прогрессивные» планируют в понедельник начать переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции в Рижском городском совете, сообщил агентству LETA лидер списка «Прогрессивных» и кандидат на пост мэра Риги Виестурс Клейнбергс.

Он подчеркнул, что избиратели выразили свое мнение, поддержав «патриотически настроенные партии», и теперь эти партии должны приступить к работе и сформировать единую, способную действовать коалицию.

Политик заявил, что пригласит к переговорам все государственно ориентированные партии и будет призывать их работать открыто, без интриг и закулисных переговоров в интересах избирателей. Коалиция аналогичного состава была сформирована пять лет назад под руководством Мартина Стакиса (P), но в результате взаимных разногласий она распалась.

Клейнбергс выразил благодарность избирателям, которые проявили достаточную мобильность и показали, что жители Риги способны проголосовать за силы, ведущие Ригу в западном направлении.

Как нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис (JV), так и вице-мэр Эдвардс Ратниекс (NA) уже признали, что инициатива начать переговоры о формировании коалиции принадлежит «Прогрессивным».

В коалицию под руководством «Прогрессивных» могут войти «Национальный союз», «Новая единство» и «Объединенный список». По результатам подсчета голосов в большинстве избирательных участков, по предварительным данным, эти партии могут получить 35 из 60 мест в совете.

В Риге наибольшую поддержку избирателей получила партия Шлереса «Латвия на первом месте» (LPV), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По данным 156 из 164 избирательных участков, LPV набрала 18,118% голосов, что на данный момент дает ей 12 из 60 мандатов в совете.

За «Прогрессивных» по текущим результатам проголосовали 16,74% избирателей, за «Национальный союз» — 14,19% избирателей, а за «Новое единство» нынешнего мэра Риги Вильня Кирша — 12,96% избирателей. Согласно текущим результатам, эти партии получат соответственно 12, 10 и 9 мандатов.

Общий список «Суверенная власть» и «Объединение «Яунлатвийши»» на данный момент получил 12,1% голосов, что может дать ему восемь мандатов. В союз вошли еще две политические силы – партия «За стабильность», которая в настоящее время имеет 6,9% поддержки, и «Объединенный список» – 6,277%, что позволило бы получить соответственно пять и четыре мандата.

Остальные партии, в том числе «За развитие Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге» и «Объединенный список Зеленых и крестьян», в Рижскую думу не прошли.

Всего в Рижскую думу должны быть избраны 60 депутатов.

Явка избирателей в Риге на этих выборах достигла 48,1%.

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#выборы
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(6)
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Пидорги начнут формировать коалицию по своему образу и подобию,куда,обязательно,войдёт и Нацобьединение,которое,по сути ,те же пидорги,но под другим названием. Латышам не стыдно голосовать за НО ,где националистов Латвии сроду не было? Или голосуют теже понаехавших из Канады,Израиля,США ещё в давние времена и вдруг ставшие латышами и даже имевшими родственников до 1940 года,а если копнуть,то там граждан по критериям по пальцам можно пересчитать.

    3
    1
  • 8-го июня

    вот так начинается уничтожение Риги. прогресивные уже показали себя. не верю что народ вообще голосовал за таких дилетантов

    31
    1
  • lg
    lo gos
    8-го июня

    Выборы, выборы, депутата. ЛГБТ-шники.

    19
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июня

    Будет тот, кто больше даст! На то и аукцион, а ты бедный холоп, иди голосуй!

    20
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го июня

    Голосуй, не голосуй - все равно получишь... власть. Еще И.В.Сталин говаривал: главное - не как голосуют, главное - как считают.

    54
    2
  • Д
    Дед
    8-го июня

    Пропал город!

    81
    2
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