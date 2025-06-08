У «латышски думающих» - 35 мандатов из 60? «Прогрессивные уже завтра начнут переговоры

«Прогрессивные» планируют в понедельник начать переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции в Рижском городском совете, сообщил агентству LETA лидер списка «Прогрессивных» и кандидат на пост мэра Риги Виестурс Клейнбергс.

Он подчеркнул, что избиратели выразили свое мнение, поддержав «патриотически настроенные партии», и теперь эти партии должны приступить к работе и сформировать единую, способную действовать коалицию.

Политик заявил, что пригласит к переговорам все государственно ориентированные партии и будет призывать их работать открыто, без интриг и закулисных переговоров в интересах избирателей. Коалиция аналогичного состава была сформирована пять лет назад под руководством Мартина Стакиса (P), но в результате взаимных разногласий она распалась.

Клейнбергс выразил благодарность избирателям, которые проявили достаточную мобильность и показали, что жители Риги способны проголосовать за силы, ведущие Ригу в западном направлении.

Как нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис (JV), так и вице-мэр Эдвардс Ратниекс (NA) уже признали, что инициатива начать переговоры о формировании коалиции принадлежит «Прогрессивным».

В коалицию под руководством «Прогрессивных» могут войти «Национальный союз», «Новая единство» и «Объединенный список». По результатам подсчета голосов в большинстве избирательных участков, по предварительным данным, эти партии могут получить 35 из 60 мест в совете.

В Риге наибольшую поддержку избирателей получила партия Шлереса «Латвия на первом месте» (LPV), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По данным 156 из 164 избирательных участков, LPV набрала 18,118% голосов, что на данный момент дает ей 12 из 60 мандатов в совете.

За «Прогрессивных» по текущим результатам проголосовали 16,74% избирателей, за «Национальный союз» — 14,19% избирателей, а за «Новое единство» нынешнего мэра Риги Вильня Кирша — 12,96% избирателей. Согласно текущим результатам, эти партии получат соответственно 12, 10 и 9 мандатов.

Общий список «Суверенная власть» и «Объединение «Яунлатвийши»» на данный момент получил 12,1% голосов, что может дать ему восемь мандатов. В союз вошли еще две политические силы – партия «За стабильность», которая в настоящее время имеет 6,9% поддержки, и «Объединенный список» – 6,277%, что позволило бы получить соответственно пять и четыре мандата.

Остальные партии, в том числе «За развитие Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге» и «Объединенный список Зеленых и крестьян», в Рижскую думу не прошли.

Всего в Рижскую думу должны быть избраны 60 депутатов.

Явка избирателей в Риге на этих выборах достигла 48,1%.