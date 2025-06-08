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В Лиепае на выборах победила партия действующего мэра Ансиньша 0 319

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
В Лиепае на выборах победила партия действующего мэра Ансиньша

На муниципальных выборах в Лиепае победу одержала Лиепайская партия, которую представляет действующий мэр города Гунарс Ансиньш, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 19 избирательных участках Лиепаи партия Ансиньша набрала 45,74% голосов, что обеспечило ей девять мест в городской думе.

На втором месте Латвийское объединение регионов - 20,26% голосов, что дает ему четыре депутатских места.

Третьим в Лиепае, набрав 9,27% голосов, стало Национальное объединение, которое получит два мандата.

Остальные партии на выборах в Лиепае не преодолели 5%-ного барьера.

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#выборы #лиепая
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