Последние данные подсчета голосов в Риге. На первом месте - «Латвия на первом месте»

По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета большинства голосов в Риге наибольшую поддержку избирателей получила партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» (LPV).

В целом в думу прошли семь списков, и распределение голосов ожидается раздробленным, поэтому для формирования коалиции большинства необходимо будет договориться как минимум трем различным спискам.

По данным 152 из 164 избирательных участков, LPV набрала 18,16% голосов, что на данный момент дает ей 13 из 60 мандатов в совете.

За «Прогрессивных» по текущим результатам проголосовали 16,6% избирателей, за «Национальный союз» — 14,16% избирателей, а нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис и «Новое единство» получили 12,93% голосов избирателей. Согласно текущим результатам, эти партии получат соответственно 11, 10 и 9 мандатов.

Общий список «Суверенной власти» и «Объединения «Яунлатвийши»» на данный момент набрал 12,17% голосов, что может дать им восемь мандатов. В число "счастливчиков" вошли еще две политические силы – партия «За стабильность», которая в настоящее время имеет 6,94% поддержки, и «Объединенный список» – 6,29%, что позволило бы им получить соответственно пять и четыре мандата.

Остальные партии, в том числе «За развитие Латвии», «Saskaņa», «Gods kalpot Rīgai» и «Объединенный список Зеленых и крестьян», не прошли в Рижскую думу.

Всего в Рижскую думу должны быть избраны 60 депутатов.

Явка избирателей в Риге на этих выборах достигла 48,1%.