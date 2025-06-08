В Рижской думе сменятся примерно две трети депутатов

В Рижскую думу избраны около 40 новых депутатов, таким образом, состав столичного самоуправления по итогам выборов обновится примерно на две трети, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Наибольшие изменения связаны с избранием в думу партии Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и неудачным стартом на выборах "Согласия".

ЛПМ ранее не была представлена в столичной думе, а по результатам выборов получит 13 депутатских мандатов. "Согласие" в думу не прошло и потеряет все 11 мест.

Согласно предварительным данным, от ЛПМ в думу пройдут лидер списка Айнарс Шлесерс, его сын Эдвардс Шлесерс, сын политика ЛПМ Вилиса Криштопанса Каспарс Криштопанс, специалист по рекламе Эрикс Стендзениекс, блогер Майя Арманева, сын бывшего мэра Резекне Александра Барташевича Владислав Барташевич и бывшие политики "Согласия" Андрей Клементьев и Сергей Долгополов.

По списку "Прогрессивных" в думу могут пройти четыре новых депутата, в том числе уже работавшая в столичной думе Майрита Лусе, которая в настоящее время является депутатом Сейма.

От Нацобъединения в думу предположительно пройдут пять новых депутатов, в том числе бывшая депутат Сейма Элина Трейя, активистка соцсетей Лиана Ланга и автор проекта "Nemelo.lv" Ансис Пуполс.

От "Нового Единства" в думу избраны парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална, основатель общества "Delna", депутат 13-го Сейма Инесе Войка, а лишится депутатского мандата, скорее всего, руководителю фракции "Нового Единства" Олафс Пулкс.

По совместному списку "Суверенной власти" и объединения "Младолатыши" в думу избраны семь новых депутатов, в том числе лидеры списка Юлия Степаненко и Рудолфс Бреманис.

От партии "За стабильность" мандаты депутатов могут получить лидер списка Алексей Росликов и бывший боксер Майрис Бриедис.

В свою очередь от "Объединенного списка", помимо лидеров списка Мариса Спринджукса и Эдгара Бергхолцса, в думу прошел опытный политик Ромуалдс Ражукс и бывший депутат Сейма, бывший руководитель Службы неотложной медицинской помощи Мартиньш Шицс.

Как сообщалось, на выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила ЛПМ - 18,17%, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,62% избирателей, что дает ей 11 мест, за Национальное объединение - 14,2%, что обеспечит ему 10 депутатских мандатов.

"Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом, набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в думу не прошли.

Явка на выборах в Риге составила 52,2%.

Лидер списка "Прогрессивных" и кандидат на пост мэра Виестурс Клейнбергс уже заявил, что в понедельник начнет переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции, на которые пригласит все "государственно мыслящие партии".

В коалицию под руководством "Прогрессивных" могут войти Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".