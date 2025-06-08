В Вентспилсе триумфатором стал Лембергс и его партия

В Вентспилсе на муниципальных выборах побеждает партия действующего мэра Яниса Витолиньша "Латвии и Вентспилсу", свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

После подсчета голосов на 11 из 13 избирательных участков Вентспилса "Латвии и Вентспилсу" набрала 47,16 % голосов, на втором месте с 16,8 % находится Национальное объединение.

"Объединенный список" набрал 15,76 %, объединенный список "Движения "За" и "Нового единства" - 7,63 %, "За стабильность" - 5,79%.