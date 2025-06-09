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Цифровой хаос на выборах: полетели первые головы 1 1063

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Цифровой хаос на выборах: полетели первые головы
ФОТО: LETA

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранит от должности директора Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йорена Лиопу, пишет ЛЕТА.

В интервью передаче TV3 "900 секунд" утром в понедельник Берзиня подчеркнула, что то, как происходил подсчёт голосов на прошедших муниципальных выборах, недопустимо. Поскольку ГАЦР находится в подчинении Министерства умного управления и регионального развития (VARAM), министр решила отстранить Лиопу от занимаемой должности.

Обязанности главы агентства временно исполнит государственный секретарь VARAM Эдвин Балшевиц.

Берзиня отметила, что на столь ответственные должности, особенно учитывая предстоящие в следующем году выборы в Сейм, необходимо назначать надёжных людей.

Как сообщалось ранее, сегодня состоится заседание межведомственной рабочей группы, которая в ходе служебной проверки оценит причины возникших проблем с подсчётом результатов муниципальных выборов, сообщил ЛЕТА директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Ранее ЛЕТА уже сообщала, что ГАЦР начала детальную проверку на всех уровнях ответственности внутри агентства — от сотрудников, напрямую ответственных за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов, чтобы выяснить причины медленной работы сканирования бюллетеней, указала руководитель проектов сотрудничества Административного департамента ГАЦР Агнесе Ткаченко.

По её словам, если бы причины медленной работы системы сканирования бюллетеней были легко выявляемы в ночь выборов, агентство сделало бы всё возможное для оперативного устранения проблемы.

Ткаченко добавила, что в общей сложности электронное обслуживание обеспечивали более 600 избирательных участков, что означает, что две трети из них использовали сканирование бюллетеней.

Согласно данным ГАЦР, 284 381 бюллетень, или 41% от общего числа, был отсканирован и обработан электронным способом.

Эти данные также будут повторно оценены в ходе аудита, что позволит точнее понять производительность текущей системы, добавила Ткаченко.

Комментарий о том, планирует ли директор ГАЦР Йорен Лиопа покинуть должность добровольно, агентству ЛЕТА представители агентства не предоставили. Однако в специальном выпуске новостей TV3 и передачи "Ничего личного" в воскресенье, 8 июня, Лиопа заявил, что ему преждевременно брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.

Как сообщалось, ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и ГАЦР потерпели провал в организации муниципальных выборов. По его мнению, Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность их должностных лиц.

Политик считает, что необходимо найти конкретные решения, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли гладко и без таких инцидентов, как на прошедших выборах в органы самоуправления.

Как уже сообщалось, в муниципальных выборах 2025 года, состоявшихся в субботу и в ночь на воскресенье, возникли технические проблемы при подсчёте голосов. Трудности в работе участков наблюдались и на протяжении недели во время досрочного голосования.

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(1)
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    Aleks
    9-го июня

    На такие должности надо назначать надёжных людей ,что и показали выборы,поэтому чел перейдет на другую должность,где тоже требуются надежные люди,а электорат будет доволен-демократия в Латвии работает ...в интересах демократов...

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