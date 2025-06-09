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Чтобы праздновать со спокойным сердцем: Клейнбергс надеется склеить коалицию до Лиго 6 1455

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
Чтобы праздновать со спокойным сердцем: Клейнбергс надеется склеить коалицию до Лиго
ФОТО: LETA

Кандидат в мэры Риги от партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс надеется, что до Лиго удастся договориться о создании новой коалиции.

Как заявил сегодня политик после встречи с представителями Национального объединения, избранные в думу политические силы должны оправдать доверие избирателей. На этих выборах рижане дали шанс национальным силам создать коалицию и сказали четкое "нет" популистам и прокремлевским силам.

Завтра "Прогрессивные" пригласили на переговоры "Новое Единство", а в среду - "Объединенный список". Если эти переговоры пройдут успешно, общая встреча может состояться в четверг.

Клейнбергс приветствовал первые переговоры с Нацобъединением, на которых "Прогрессивные" представили свой список дел. Он ждет от Нацобъединения дополнений к этому списку.

Клейнбергс подчеркнул, что переговоры не выявили каких-то непреодолимых разногласий, которые помешали бы партиям работать вместе. Обсуждались приоритеты: инвестиции, улучшение инфраструктуры, вопросы образования, молодежная политика, ситуация с улицами и мостами. Вопрос о количестве вице-мэров и распределении обязанностей между партиями сегодня не обсуждался.

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#рижская дума #коалиция #переговоры
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(6)
  • Лк
    Летучий корабль
    9-го июня

    Старая история. Видели уже.

    Больше всех голосов набирает конкретная партия. Остальные (вплоть до самых мелких) быстро объединяются в коалицию и начинают всем рулить.

    Выигравшая партия оказывается в оппозиции.

    Я ничего не упустил?

    Есть ещё вопросы по поводу того, что с такой системой многие просто не идут голосовать в принципе?

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  • Мп
    Мимо проходил
    Летучий корабль
    9-го июня

    Вот потом народ и издевается - "правящая КАЛОлиция"...

    0
    0
  • 9-го июня

    а почему не Шлесерс создаёт каолицию? потому-что правящие так решили? заранее создали каолицию по борьбе с народным мнением? зачем тогда эти выборы вообще нужны? просто признайте что власть захваченна и поделена без выборов и никто тут народ не слушает, ибо не считают нас за людей

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    0
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Фамилия синонимична еврейскому слову ,,Kleineberg,,что означает ,,Маленькая гора,,, и говорит об еврейском происхождении Оказывается,что коалицию создают евреи?!😀 Я иногда забываю ,где я живу,но в Израиле свобод больше.Даже есть оппозиционные каналы и пресса.А тут все дуют в одну обрезанную дуду ...

    10
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    9-го июня

    А какое отношение имеет немецкий язык к евреям?! Ну если только геноцидом. Ригу сливают старым хозяевам -- немцам. Скоро латышей, как в стародавние времена, в Ригу вообще пускать не будут.

    1
    0
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Ослиной мочой склей коалицию Клейнберг-держаться будет железно...

    13
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