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Кто стал самым популярным рижским политиком? 2 953

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Кто стал самым популярным рижским политиком?

Айнарс Шлесерс получил рекордное количество "плюсиков" от столичных избирателей.

Как известно, избирательная комиссия уже утвердила результаты выборов в Рижскую думу - известны имена всех 60 депутатов столичного самоуправления нового созыва. Самым популярным политиком Риги по итогам выборов стал лидер "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, который получил аж 28531 "плюсик" или, исходя из нового формата бюллетеней, 28531 избиратель закрасил кружочек в зеленой полоске "за" конкретного кандидата.

На втором месте по этому показателю идет лидер "Суверенной власти"-Младолатышей Юлия Степаненко - 19390 плюсов.

На третьем месте по популярности Виестурс Клейнбергс из партии "Прогрессивные" - 13487 плюсов от избирателей этой партии.

Нынешний мэр Риги и лидер списка "Новое Единство" Вилнис Кирсис получил 12106 плюсов.

Следом идет первый номер списка "Стабильности!" Алексей Росликов с 10596-ю плюсиками от своих избирателей.

9654 рижанина особо поддержали кандидата в мэры от Национального объединения Эдвардса Ратниекса.

Лидер Объединенного списка Марис Спринджукс получил 6985 плюсов.

В первую десятку самых популярных столичных кандидатов в депутаты вошел и второй номер списка "Латвия на первом месте" Андрей Клементьев.

За ним по количеству плюсов Лиана Ланга из Национального объединения с 4727-ю плюсами.

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#выборы
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Эдуард Эльдаров
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(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го июня

    Сколько тайных поклонников у бабушки Шланга... Вот где для СГБ море работы.

    15
    2
  • A
    Aleks
    9-го июня

    ,,Таков наш век:Слепых ведут безумцы,, Шекспир. И это касается прогрессивных,Нацобьединение,нового единства... Там действительно безумцы,возомнившие себя детьми Бога,хотя так же состоят из костей и мяса и совсем не бессмертные.

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