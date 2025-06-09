Кто стал самым популярным рижским политиком?

Как известно, избирательная комиссия уже утвердила результаты выборов в Рижскую думу - известны имена всех 60 депутатов столичного самоуправления нового созыва. Самым популярным политиком Риги по итогам выборов стал лидер "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, который получил аж 28531 "плюсик" или, исходя из нового формата бюллетеней, 28531 избиратель закрасил кружочек в зеленой полоске "за" конкретного кандидата.

На втором месте по этому показателю идет лидер "Суверенной власти"-Младолатышей Юлия Степаненко - 19390 плюсов.

На третьем месте по популярности Виестурс Клейнбергс из партии "Прогрессивные" - 13487 плюсов от избирателей этой партии.

Нынешний мэр Риги и лидер списка "Новое Единство" Вилнис Кирсис получил 12106 плюсов.

Следом идет первый номер списка "Стабильности!" Алексей Росликов с 10596-ю плюсиками от своих избирателей.

9654 рижанина особо поддержали кандидата в мэры от Национального объединения Эдвардса Ратниекса.

Лидер Объединенного списка Марис Спринджукс получил 6985 плюсов.

В первую десятку самых популярных столичных кандидатов в депутаты вошел и второй номер списка "Латвия на первом месте" Андрей Клементьев.

За ним по количеству плюсов Лиана Ланга из Национального объединения с 4727-ю плюсами.