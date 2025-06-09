Мужской разговор: в Лиепайскую думу женщины не прошли

Городская дума Лиепаи — единственное самоуправление Латвии, где на этих выборах были избраны исключительно мужчины, отмечает LSM.lv, ссылаясь на предварительные результаты Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Но и во многих других самоуправлениях женщины — в абсолютном меньшинстве.

Средний возраст избранных в Лиепае депутатов, по данным ЦИК, 49,7 лет. Старшему — 63, младшему — 36. При этом дума здесь будет чисто мужским коллективом.

В Вентспилсской городской из 13 депутатов — только одна женщина. То же самое в Марупском и Айзкраукльском крае (но удельный вес женщин здесь меньше: в первом самоуправлении 19 депутатов, во втором — 15).

По две женщины прошли в думу Мадонского края (всего здесь 19 депутатов), в Елгаве (всего 15 депутатов) и в Гулбенском крае (15). LSM.lv отмечает, что в Гулбене средний возраст депутатов — 52,3 года, один из самых высоких показателей в стране.

По три женщины избраны в думы Валмиерского края (всего в ней 19 мест), а также в Краславского, Вентспилсского, Аугшдаугавского, Смилтенского, Алуксненского, Лимбажского и Саулкрастского краев (в каждом — по 15 мест). Т.е. здесь удельный вес женщин — всего 20%.

В Южнокурземском, Цесисском и Талсинском краях — по 4-5 женщин, в Огрском, где заседать будут 23 депутата, — шесть.

Из всех самоуправлений только в трех женщины оказались в большинстве: в Валкском и Кулдигском краях и в Даугавпилсе.

Примерно в равной степени мужчины и женщины представлены в самоуправлениях Адажского, Кекавского и Елгавского краев, в остальных доминируют мужчины.

Это касается и Риги, где их доля — более 70%. В столице будет работать и самый пожилой депутат (83 года), а самый молодой — в самоуправлении Саласпилсского края (21 год).

Самая молодая в среднем дума — в Олайнском крае (44,7 лет), самая возрастная — в Добельском (54,1).