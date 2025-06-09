Мы не обязаны говорить нелегалам «добро пожаловать»: Юдин о миграционной агрессии

Вопрос нелегальной миграции и привлечения рабочей силы из третьих стран вновь оказался в центре внимания латвийского общества. В интервью телеканалу TV24 председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин подчеркнул необходимость разделять две разные ситуации: миграционную агрессию и законную трудовую миграцию.

«Если мы говорим о той войне, которую фактически ведут против нас некоторые государства, посылая мигрантов, то, конечно, у нас здесь нет обязанности открыть двери и сказать: “Добро пожаловать, мы вас всех ждали!”», — заявил Юдин, комментируя попытки использовать мигрантов как инструмент дестабилизации.

По его словам, это нельзя путать с ситуацией, когда предпринимателю действительно нужен специалист: «Если есть предприятие, которое развивает бизнес, и ему нужен специалист, тогда мы не должны запрещать ему найти такого специалиста за пределами Латвии, если здесь нет человека, готового работать за ту же плату и на тех же условиях».

Юдин признал, что в обществе и среди депутатов пока нет готовности всерьёз обсуждать упрощение привлечения сезонной рабочей силы, даже несмотря на то, что «и латыши ездят в Ирландию собирать урожай и возвращаются домой».

«Объективно я вижу, что, когда речь заходит об этих вопросах, вместо обсуждения сути и анализа нюансов, начинают пугать терроризмом, говорить о рисках — и тема уходит в сторону. Но надо понимать: если рисков нет, то не стоит свои предубеждения использовать как аргумент», — отметил депутат.