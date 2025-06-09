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Мы не обязаны говорить нелегалам «добро пожаловать»: Юдин о миграционной агрессии 2 640

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Мы не обязаны говорить нелегалам «добро пожаловать»: Юдин о миграционной агрессии

Вопрос нелегальной миграции и привлечения рабочей силы из третьих стран вновь оказался в центре внимания латвийского общества. В интервью телеканалу TV24 председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин подчеркнул необходимость разделять две разные ситуации: миграционную агрессию и законную трудовую миграцию.

«Если мы говорим о той войне, которую фактически ведут против нас некоторые государства, посылая мигрантов, то, конечно, у нас здесь нет обязанности открыть двери и сказать: “Добро пожаловать, мы вас всех ждали!”», — заявил Юдин, комментируя попытки использовать мигрантов как инструмент дестабилизации.

По его словам, это нельзя путать с ситуацией, когда предпринимателю действительно нужен специалист: «Если есть предприятие, которое развивает бизнес, и ему нужен специалист, тогда мы не должны запрещать ему найти такого специалиста за пределами Латвии, если здесь нет человека, готового работать за ту же плату и на тех же условиях».

Юдин признал, что в обществе и среди депутатов пока нет готовности всерьёз обсуждать упрощение привлечения сезонной рабочей силы, даже несмотря на то, что «и латыши ездят в Ирландию собирать урожай и возвращаются домой».

«Объективно я вижу, что, когда речь заходит об этих вопросах, вместо обсуждения сути и анализа нюансов, начинают пугать терроризмом, говорить о рисках — и тема уходит в сторону. Но надо понимать: если рисков нет, то не стоит свои предубеждения использовать как аргумент», — отметил депутат.

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#миграция
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(2)
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Мерц,ФРГ,сказал,что в стране импортированный антисемитизм.Проснулся.В Германии 60% антисемитов и не все из них мусульмане А во Франции-80% антисемитов. Поэтому Иудинс,как истинный латыш,очень переживает,что вдруг сюда импортируют пару миллионов антисемитов и ему на улицу будет не выйти...

    12
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    Ещё одна голубая парочка?! А там нормальные вообще есть?

    12
    1

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