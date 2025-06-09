Проблемы с подсчетом голосов на выборах проанализируют в ходе служебной проверки

В понедельник состоится внеочередное заседание межведомственной рабочей группы, созданной в феврале для успешного управления избирательным процессом, участники которого будут искать причины проблем с подсчетом голосов на муниципальных выборах, пишут общественные СМИ.

Группу возглавляет директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, который заявил, что до последнего момента не было никаких признаков, что что-то может пойти не так. Теперь в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР) будет начата служебная проверка.

После закрытия участков у комиссий возникли проблемы с системой сканирования бюллетеней, обслуживание которой обеспечивает ГАЦР, в связи с чем голоса пришлось считать вручную, что вызвало задержку с объявлением результатов. Примерно в 22:00 в субботу, когда на избирательных участках были закончены различные необходимые процедуры, сотрудники начали сканировать бюллетени, но сканирование оказалось чрезвычайно медленным.

Как рассказал руководитель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис, загрузка данных была ужасно медленной.

"Вероятно, специалисты смогут объяснить причины, но физически процесс шел очень медленно. Уже в первые полчаса стало понятно, что с такой скоростью мы точно не успеем просканировать бюллетени до 11:00 воскресенья", - отметил он.

В ночь выборов образовалась виртуальная очередь - руководители участков ждали разрешения начать сканирование в чате "WhatsApp", поскольку таким способом ГАЦР пыталось ускорить процесс сканирования, выравнивая нагрузку на инфраструктуру. По словам директора агентства Йоренса Лиопы, это была попытка оптимизировать мощности инфраструктуры, учитывая поступление новых запросов.

"В какой-то момент мы поняли, что более быстрым и эффективным будет процесс ручного подсчета, и я предложил перейти на него", - сказал он.