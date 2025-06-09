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Скандал с подсчётом голосов: Лиопа отстранён… но только по телевизору 2 595

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Скандал с подсчётом голосов: Лиопа отстранён… но только по телевизору
ФОТО: LETA

Директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР / VDAA) Йоренс Лиопа не получал официального уведомления об отстранении от должности, сообщил он агентству LETA.

«Я не получал такую информацию в официальном порядке», – подчеркнул Лиопа.

В понедельник утром после заседания межведомственной рабочей группы Лиопа заявил, что сам указ он ещё не видел, лишь слышал о нём.

Он добавил, что в воскресенье общался с министром по вопросам проведения выборов и связанных с ними дел, однако отметил, что сейчас следует переоценить подход к реализации проектов такого уровня.

«Не в моей компетенции оценивать действия министра», – сказал Лиопа, отвечая на вопрос, считает ли он, что министр поступила поспешно.

Как уже сообщалось, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня намерена отстранить Лиопу от должности.

В интервью передаче 900 секунд телеканала TV3 в понедельник утром Берзиня подчеркнула, что то, как проходил подсчёт голосов на муниципальных выборах, неприемлемо. ГАЦР подчиняется её министерству, и она решила отстранить руководителя агентства от должности.

Исполняющим обязанности главы ГАЦР будет назначен государственный секретарь министерства Эдвин Балшевиц.

Берзиня указала, что в таких ответственных должностях, особенно с учётом того, что в следующем году пройдут выборы в Сейм, должны находиться надёжные люди.

Как сообщалось, сегодня состоялось заседание межведомственной рабочей группы, которая проведёт служебную проверку и оценит причины проблем с подсчётом результатов муниципальных выборов, сообщил агентству LETA директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

LETA ранее уже сообщала, что ГАЦР начало всестороннюю проверку всех уровней ответственности в агентстве — от работников, непосредственно отвечающих за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов. Цель — выяснить причины медленной работы системы сканирования бюллетеней, указала руководитель проектов сотрудничества Административного департамента ГАЦР Агнесе Ткаченко.

По её словам, если бы причины сбоя в системе можно было легко идентифицировать в ночь выборов, агентство сделало бы всё возможное для их оперативного устранения.

Ткаченко также сообщила, что в целом более 600 избирательных участков обслуживались в электронном формате, то есть бюллетени сканировались примерно в двух третях участков.

Согласно обобщённым данным ГАЦР, 284 381 бюллетень, или 41%, был отсканирован и обработан электронно.

Эти цифры будут дополнительно оценены в рамках аудита, что позволит точнее определить производительность системы, добавила Ткаченко.

Представители ГАЦР не прокомментировали агентству LETA, планирует ли Йоренс Лиопа добровольно уйти в отставку. Однако в специальном выпуске новостей TV3 и передачи Nekā personīga в воскресенье, 8 июня, Лиопа заявил, что пока преждевременно брать на себя ответственность за технические сбои в ночь выборов.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и ГАЦР провалили организацию муниципальных выборов. По его мнению, Сейму и правительству следует оценить работу этих учреждений и ответственность их должностных лиц.

Политик считает, что должны быть приняты конкретные решения, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли гладко и без подобных инцидентов, как на прошедших муниципальных выборах.

Напомним, в ночь на воскресенье при подсчёте голосов на муниципальных выборах 2025 года возникли технические проблемы. Сбои в работе избирательных участков наблюдались также и в течение недели, когда проходило досрочное голосование.

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(2)
  • lg
    lo gos
    9-го июня

    Интересно, чей родственник этот узбек?

    18
    2
  • A
    Aleks
    lo gos
    9-го июня

    Узбек😀? Я то думал,что в Израиле живу одни латыши,судя по фамилиям ,а тут ещё и узбеки?!Воо оно как😂

    12
    1

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