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Шлесерс и Росликов утратят мандаты депутатов сейма 2 1588

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
Шлесерс и Росликов утратят мандаты депутатов сейма
ФОТО: Thought Co

Со вторника мандаты утратят четыре депутата Сейма, среди которых лидеры оппозиционных фракций Айнарс Шлесерс (ЛПМ) и Алексей Росликов ("За стабильность!"), сообщила агентству ЛЕТА заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Она отметила, что по результатам выборов в Рижскую думу Росликов и Шлесерс уже с завтрашнего дня теряют мандаты депутата Сейма. Результаты выборов по Риге и имена избранных депутатов были обнародованы в понедельник вечером в специальном дополнительном выпуске "Latvijas Vēstnesis".

Мандаты депутата Сейма также утрачивают Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").

В результате прохождения Шлесерса в Рижскую думу его место по списку партии "Латвия на первом месте" должна была занять Майя Арманева, однако она тоже избрана в Рижскую думу. Далее в списке претендентов на место депутата Сейма следует Карина Плауде, которая, в свою очередь, избрана в Адажскую думу, а за ней следует Сандрис Точс.

Вместо Росликова мандат депутата Сейма должен перейти к Руслану Верещагину.

Мандат Лусе из списка "Прогрессивных" должен был бы перейти к Селме Левренце, которая, однако, осенью прошлого года заявила, что из-за идейных разногласий приостанавливает деятельность в партии.

Вместо Спринджука место "Объединенного списка" в Сейме должно было бы достаться Андрею Свилансу, но он избран в Саласпилсскую краевую думу. Далее в списке кандидатов следуют Давис Мелналкснис, избранный в Лимбажскую думу; Ромуалдс Ражукс, который также прошел в Рижскую думу; Ринголдс Арнитис, который прошел в Валмиерскую краевую думу, и Агнесе Гедушева.

В понедельник Служба государственной безопасности (ФСБ) начала уголовный процесс в отношении Росликова по подозрению в оказании помощи стране-агрессору России в направленной против Латвии деятельности и разжигании национальной ненависти и несогласия.

Уголовный процесс начат после рассмотрения службой высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также других его действий в последнее время.

Как сообщалось, в Рижскую думу избрано приблизительно 40 новых депутатов, в связи с чем сменится две трети депутатов думы, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Самые большие перемены связаны с приходом в думу партии Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" и окончанием полномочий партии "Согласие".

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(2)
  • F
    FOXBAT
    10-го июня

    Ссуки ! Айнарс, мы с тобой ! У тебя хватит сил, чтобы победить этот чиновничий беспредел ! Господь тебе поможет ! Борись....

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  • AE
    Al Ekses
    FOXBAT
    10-го июня

    Айнарс??? Это разве не с ним УшаковС стал закрывать школы?

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