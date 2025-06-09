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Утверждены результаты муниципальных выборов 0 751

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
Утверждены результаты муниципальных выборов
ФОТО: LETA

Все местные избирательные комиссии проинформировали Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о том, что результаты местных выборов утверждены, сообщил агентству ЛЕТА представитель ЦИК по общественным отношениям Андрей Вайварс.

Если какая-либо партия или кандидат хочет обжаловать результаты выборов, они могут сделать это в течение трех рабочих дней, обратившись в ЦИК. Крайний срок обжалования результатов - конец рабочего дня в среду, 11 июня.

Вайварс также пояснил, что избранный муниципальный депутат может отказаться от своего мандата, но сначала необходимо принять его, чтобы потом сложить полномочия.

Таким образом, если действующий депутат Сейма, избранный в самоуправление, по каким-либо причинам не хочет быть муниципальным депутатом, он должен будет сначала сложить с себя полномочия депутата Сейма и принять муниципальный мандат, который затем можно будет сложить. Таким образом, этот человек больше не будет ни депутатом Сейма, ни депутатом самоуправления.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье при подсчете голосов на муниципальных выборах 2025 года возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками также возникали в течение недели, когда проходило предварительное голосование.

На данный момент служебная проверка проблем с подсчетом голосов еще не начата, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс после заседания межведомственной рабочей группы.

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