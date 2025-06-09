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В четверг омбудсмен собирается в Сейм с докладом 1 384

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
В четверг омбудсмен собирается в Сейм с докладом
ФОТО: LETA

В четверг Сейм должен заслушать доклад омбудсмена Юриса Янсонса, говорится в повестке дня заседания.

Сейм должен был заслушать доклад омбудсмена 22 мая, но заседание было отложено из-за болезни омбудсмена.

Как сообщалось ранее, председатель Сейма Дайга Миериня в мае заявила, что Янсонс, учитывая его регулярные отлучки, должен оценить свою способность продолжать выполнять свои обязанности.

Президиум Сейма направил официальное письмо в компетентные органы "с просьбой предоставить информацию для принятия решения о дальнейших действиях". Такое решение было принято в связи с тем, что омбудсмен неоднократно не являлся в Сейм, чтобы представить свой доклад в установленный срок.

В то время Янсонс сообщил агентству ЛЕТА, что находится в больнице и подумает о своей будущей работе, когда его выпишут.

Полномочия Янсонса на посту омбудсмена заканчиваются в марте следующего года.

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#алкоголь #права #сейм латвии
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(1)
  • З
    Злой
    9-го июня

    Смотри чтобы руки не тряслись

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