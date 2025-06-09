В Риге начинаются переговоры о формировании новой коалиции

Сегодня начнутся переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе, сообщил агентству ЛЕТА кандидат в мэры Риги от партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс.

На переговоры будут приглашены Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".

Переговоры с Нацобъединением пройдут сегодня в 10:00 в здании Рижской думы. Во вторник, 10 июня, в 10:00 запланированы переговоры с "Новым Единством", а в среду, 11 июня, в 10:00 - с "Объединенным списком".

Как сообщалось, на выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила партия Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" - 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Явка на выборах в Риге составила 52,2%.

Лидер списка "Прогрессивных" и кандидат на пост мэра Виестурс Клейнбергс заявил, что в понедельник начнет переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции, на которые пригласит все "государственно мыслящие партии".

В коалицию под руководством "Прогрессивных" могут войти Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".