Выборы дали сбой: власти не спешат с расследованием

В настоящий момент служебная проверка в связи с техническими проблемами при подсчёте голосов не начата, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, заявил журналистам после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, пишет LETA.

По словам Кронбергса, в первой половине этой недели участники процесса вновь встретятся в подобном составе, пригласив также представителей других ответственных учреждений. В том числе планируется обсудить ситуацию с разработчиками системы. Он пояснил, что на данный момент ещё не получены все необходимые данные, включая результаты нагрузочного тестирования и аналитическую информацию от всех вовлечённых сторон.

Кронбергс отметил, что решение перейти к ручному подсчёту голосов можно было бы принять и раньше, однако не было никаких признаков, что система окажется неготовой.

На вопрос, начата ли служебная проверка, он ответил: «Пока нет», добавив, что сначала необходимо проверить все факты, пригласить IT-компании, а также аудиторов, контролировавших работу системы, чтобы собрать полную информацию о случившемся.

По его словам, ещё на прошлой неделе «была уверенность», что всё будет работать корректно, поскольку не было ни малейших указаний на возможные сбои.

«Если бы у нас были сомнения, решения мы приняли бы быстрее», – добавил он, подчеркнув, что никаких признаков, что «система не выдержит», не было.

Представительница Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите также заявила, что «если бы у нас была хоть малейшая индикация, что система не готова или может не сработать, ответственные лица сразу приняли бы решение о ручном подсчёте голосов».

«Но никаких сигналов не было, поэтому мы двигались вперёд по плану», – добавила она.

Председатель ЦИК указала, что все итоги выборов утверждены и на данный момент нет оснований считать, что они могли быть неточными. Для обеспечения точности результатов задействовано «несколько контрольных механизмов», отметила Саулите.

При этом она подчеркнула, что в случае, если какая-либо политическая партия запросит пересчёт голосов, это будет сделано.

Отвечая на вопрос о личной ответственности, Саулите заявила, что готова нести полную ответственность в рамках своей компетенции, однако в данной ситуации речь идёт о технических аспектах, за которые ЦИК не отвечает.

Как сообщалось ранее, во время муниципальных выборов 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы с подсчётом голосов. Трудности наблюдались и в течение недели, когда проходило досрочное голосование.

Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) начало всестороннюю проверку всех уровней ответственности внутри агентства — от непосредственно ответственных сотрудников за избирательную систему до разработчиков и аудиторов, чтобы выяснить причины, вызвавшие медленную работу системы сканирования бюллетеней, сообщила агентству LETA руководитель проектов сотрудничества административного департамента ГАЦР Агнесе Ткаченко.

По словам Ткаченко, если бы причины сбоя были легко определимы в ночь выборов, ГАЦР сделало бы всё возможное, чтобы оперативно устранить проблему.

Она добавила, что в целом более 600 избирательных участков работали в электронном режиме, то есть бюллетени сканировались примерно в двух третях участков.

Согласно данным, собранным ГАЦР, было отсканировано 284 381 бюллетень, или 41% от общего числа, и данные были обработаны электронным способом.

Эти цифры будут дополнительно проверены в ходе аудита, что позволит точнее оценить эффективность системы, подчеркнула Ткаченко.

Представители ГАЦР не предоставили агентству LETA комментариев о том, планирует ли директор агентства Йоренс Лиопа уйти в отставку. Однако в специальном выпуске новостей TV3 и передачи Nekā personīga в воскресенье, 8 июня, Лиопа заявил, что пока преждевременно брать на себя ответственность за технические сбои в ночь выборов. В то же время, в понедельник министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня сообщила журналистам, что отстранит от должности Лиопу. Сразу после этого Лиопа указал, что официального уведомления о своем увольнении еще не получал.

Как уже сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ЦИК и ГАЦР потерпели неудачу в организации муниципальных выборов. По его мнению, Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.

Политик считает, что необходимы конкретные решения, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли без подобных инцидентов, как на уходящих муниципальных выборах.