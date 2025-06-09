За какие заслуги? Рижская дума выделит дополнительное финансирование

Рижская дума планирует выделить дополнительное финансирование работникам избирательных участков за фактически отработанное время, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис.
"Спасибо всем 164 работникам участковых избирательных комиссий Риги, которые добросовестно и профессионально работали в ночь выборов вопреки техническим проблемам в процессе подсчета голосов", - пишет Кирсис.
По его мнению, за труд люди должны получать справедливую зарплату.
Решение о выделении дополнительного финансирования может быть принято на этой неделе на заседании комитета по финансовым и административным делам Рижской думы.
Как сообщалось, избирательный процесс сопровождался техническими проблемами и в ночь после выборов было решено проводить подсчет голосов вручную. Изначально Центральная избирательная комиссия решила, что все голоса на выборах самоуправлений должны быть подсчитаны к 13 часам воскресенья, затем этот срок был продлен до 16 часов, а затем - до 19.
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