За какие заслуги? Рижская дума выделит дополнительное финансирование

"Спасибо всем 164 работникам участковых избирательных комиссий Риги, которые добросовестно и профессионально работали в ночь выборов вопреки техническим проблемам в процессе подсчета голосов", - пишет Кирсис.

По его мнению, за труд люди должны получать справедливую зарплату.

Решение о выделении дополнительного финансирования может быть принято на этой неделе на заседании комитета по финансовым и административным делам Рижской думы.

Как сообщалось, избирательный процесс сопровождался техническими проблемами и в ночь после выборов было решено проводить подсчет голосов вручную. Изначально Центральная избирательная комиссия решила, что все голоса на выборах самоуправлений должны быть подсчитаны к 13 часам воскресенья, затем этот срок был продлен до 16 часов, а затем - до 19.