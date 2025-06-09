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За какие заслуги? Рижская дума выделит дополнительное финансирование 4 599

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
За какие заслуги? Рижская дума выделит дополнительное финансирование
ФОТО: LETA

Рижская дума планирует выделить дополнительное финансирование работникам избирательных участков за фактически отработанное время, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис.

"Спасибо всем 164 работникам участковых избирательных комиссий Риги, которые добросовестно и профессионально работали в ночь выборов вопреки техническим проблемам в процессе подсчета голосов", - пишет Кирсис.

По его мнению, за труд люди должны получать справедливую зарплату.

Решение о выделении дополнительного финансирования может быть принято на этой неделе на заседании комитета по финансовым и административным делам Рижской думы.

Как сообщалось, избирательный процесс сопровождался техническими проблемами и в ночь после выборов было решено проводить подсчет голосов вручную. Изначально Центральная избирательная комиссия решила, что все голоса на выборах самоуправлений должны быть подсчитаны к 13 часам воскресенья, затем этот срок был продлен до 16 часов, а затем - до 19.

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#выборы #рижская дума
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(4)
  • F
    FOXBAT
    10-го июня

    Я даже не удивлён ! Зарплаты чиновникам повышают Скоро терпение народа иссякнет - начнётся отстрел..

    5
    3
  • R
    R.
    FOXBAT
    10-го июня

    Какие чиновники? Те, кто работал в комиссиях ими не являются, любой мог зарегистрироваться для работы в них. И зарплата за такую работу совсем не большая. Знали бы, что система, которую разрабатывали год, полети и придется всю ночь считать плюсы и минусы по каждому кандидату ВРУЧНУЮ, многие бы вообще не пошли на такую работу.

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  • A
    Aleks
    9-го июня

    Как за какие заслуги? За привод к власти ,,врагов народа,, З0 Серебренников заплатят,а уворую за 4 года пару вагонов денег в пересчёте на вагоны.

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    2
  • R
    R.
    Aleks
    10-го июня

    Специально зарегистрировался, чтобы ответить на бред Алекса. Ты просто выбесил. Я всю неделю проработал в избиралельной комиссии. Какие 30 сребренников? Мы всю неделю напряженно работали. У нас на участке и в пятницу, и в субботу весь день очереди стояли. А затем вместо сканирования, так как система полетела, вручную считали каждому кандидату плюсы и минусы. Ты бы сам поработал на участке, тогда бы не писал свой бред. Как не открою этот портал, ты прямо как в каждой бочке затычка -знаток во всех областях.

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