«Надеюсь, что они подсчитали хотя бы более-менее адекватно...» - политолог о выборах в Латвии

Эксперт в шоке от организации выборов и полагает, что своих постов должны лишиться три чиновника и один политик.
Известный политолог Ивета Кажока, которая была на муниципальных выборах в качестве наблюдателя, в прямом эфире Латвийского ТВ не скрывала своего возмущения тем, как был организован процесс подсчета голосов.
После многочасового "зависания" системы было все-таки решено проводить подсчет голосов вручную, хотя инструкции на сей счет были приняты давно. "Но в реальности они не действовали", - отметила эксперт.
Когда дело дошло до ручного подсчета - глубокой ночью, - вконец уставший работник избиркома подсчитывал все отданные за всех кандидатов "за" и "против", после чего сообщал это другому уставшему работнику избиркома, который это все вводил в компьютерную систему. Наблюдателей уже к тому моменту на многих участков не было.
"Остается только надеяться, что подсчет "за" и "против" проводился более-менее адекватно", - подытожила И. Кажока.
На вопрос ведущей, кто же из должностных лиц должен быть отправлен в отставку или снят с должности, эксперт ответила, что, на ее взгляд, ответственность за этот бардак должны нести
- председатель Центризбиркома, как организатор процесса выборов,
- директор агентства цифрового развития, как глава структуры, которая отвечала за компьютерные системы,
- директор Госканцелярии, возглавлявший рабочую группу по подготовке выборов,
- министр умной администрации и регионального развития, которая политически курирует государственные информационные системы, и кому подчиняется директор агентства цифрового развития.
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