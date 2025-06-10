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«Надеюсь, что они подсчитали хотя бы более-менее адекватно...» - политолог о выборах в Латвии 3 1600

Политика
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
«Надеюсь, что они подсчитали хотя бы более-менее адекватно...» - политолог о выборах в Латвии

Эксперт в шоке от организации выборов и полагает, что своих постов должны лишиться три чиновника и один политик.

Известный политолог Ивета Кажока, которая была на муниципальных выборах в качестве наблюдателя, в прямом эфире Латвийского ТВ не скрывала своего возмущения тем, как был организован процесс подсчета голосов.

После многочасового "зависания" системы было все-таки решено проводить подсчет голосов вручную, хотя инструкции на сей счет были приняты давно. "Но в реальности они не действовали", - отметила эксперт.

Когда дело дошло до ручного подсчета - глубокой ночью, - вконец уставший работник избиркома подсчитывал все отданные за всех кандидатов "за" и "против", после чего сообщал это другому уставшему работнику избиркома, который это все вводил в компьютерную систему. Наблюдателей уже к тому моменту на многих участков не было.

"Остается только надеяться, что подсчет "за" и "против" проводился более-менее адекватно", - подытожила И. Кажока.

На вопрос ведущей, кто же из должностных лиц должен быть отправлен в отставку или снят с должности, эксперт ответила, что, на ее взгляд, ответственность за этот бардак должны нести

  • председатель Центризбиркома, как организатор процесса выборов,
  • директор агентства цифрового развития, как глава структуры, которая отвечала за компьютерные системы,
  • директор Госканцелярии, возглавлявший рабочую группу по подготовке выборов,
  • министр умной администрации и регионального развития, которая политически курирует государственные информационные системы, и кому подчиняется директор агентства цифрового развития.
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#выборы
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Эдуард Эльдаров
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(3)
  • F
    FOXBAT
    11-го июня

    По лицу видно - вторая Браже.... Откуда они их выращивают ?

    0
    6
  • Д
    Дед
    10-го июня

    А от чего же так быстро уничтожают бюллетени, может их все таки хранить, хотя бы пол года, чтобы как то проверить честность выборов.

    57
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    Результаты выборов должны быть аннулированы и точка.

    72
    3
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