«Надеюсь, что они подсчитали хотя бы более-менее адекватно...» - политолог о выборах в Латвии

Эксперт в шоке от организации выборов и полагает, что своих постов должны лишиться три чиновника и один политик.

Известный политолог Ивета Кажока, которая была на муниципальных выборах в качестве наблюдателя, в прямом эфире Латвийского ТВ не скрывала своего возмущения тем, как был организован процесс подсчета голосов.

После многочасового "зависания" системы было все-таки решено проводить подсчет голосов вручную, хотя инструкции на сей счет были приняты давно. "Но в реальности они не действовали", - отметила эксперт.

Когда дело дошло до ручного подсчета - глубокой ночью, - вконец уставший работник избиркома подсчитывал все отданные за всех кандидатов "за" и "против", после чего сообщал это другому уставшему работнику избиркома, который это все вводил в компьютерную систему. Наблюдателей уже к тому моменту на многих участков не было.

"Остается только надеяться, что подсчет "за" и "против" проводился более-менее адекватно", - подытожила И. Кажока.

На вопрос ведущей, кто же из должностных лиц должен быть отправлен в отставку или снят с должности, эксперт ответила, что, на ее взгляд, ответственность за этот бардак должны нести